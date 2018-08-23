Лера Кудрявцева порадовала поклонников новым снимком новорожденной дочери. Подписчики заметили, как похудела телеведущая.

Лера Кудрявцева порадовала поклонников новым снимкомноворожденной дочери. Подписчики заметили, как похудела телеведущая.Телезвезда выглядит так, как будто и не рожала. Поклонникирассыпались в комплиментах Кудрявцевой, которая представила их вниманию свою фотографиюс малышкой на руках.Лера во второй раз стала мамой лишь десять дней тому назад. Своемуизбраннику хоккеисту Игорю Макарову она подарила долгожданную дочь, которуюназвала Марией. Фанаты восхищаются тем, как быстро 47-летняя ведущая пришла вформу. Она предстала перед поклонниками в розовых спортивных брюках и вфутболке гуляет с малюткой у дома. "Сладкие попочки, вкусные щечки",– подписала фото Кудрявцева.Комментаторы просто млеют от восторга. Однако нашлись срединих и злопыхатели, которые утверждали, что Лера не рожала сама, а ребенкавыносила суррогатная мать. Правда, недоброжелателям быстро дали отпор.Некоторые все же отметили излишнюю худобу телезвезды – у них создалосьвпечатление, что мать едва удерживает новорожденную малышку тонкими руками.От первого брака с барабанщиком "Ласкового мая"Сергеем Ленюком у Кудрявцевой есть взрослый сын Жан. Недавно Лера стала еще ибабушкой. Возлюбленная Жана родила сына,которого назвали Львом.Однако она и сама давно хотела снова познать радостьматеринства. На протяжении всей беременности Лера скрывала свое интересноеположение. Теперь поклонники хотят, наконец, узнать, на кого похожа Мария.Однако пока Лера и ее супруг, хоккеист Игорь Макаров, скрывают лицо малышки, пишет Teleprogramma.pro.