Сейчас он работает в штатном режиме

Сейчас он работает в штатном режимеБассейн «Спартак» в Костроме открылся после косметического ремонта, который проходил в комплексе этим летом.Сейчас спортивный комплекс вернулся к штатному режиму работы - с 8 утра до 22.30. Рабочие привели в порядок обходную дорожку, сделали теплый пол для комфорта пловцов, а также отремонтировали душевые.В скором времени в бассейне возобновят занятия для взрослых и детей - аквааэробика, оздоровительное плавание и индивидуальные занятия.