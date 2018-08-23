Валентин Гафт принял
участие в съемках передачи Привет, Андрей!. Посвящена она 70-летию со дня рождения актрисы Натальи Гундаревой.
Валентин Гафт принял
участие в съемках передачи "Привет, Андрей!". Посвящена она 70-летию со дня рождения актрисы Натальи Гундаревой.
Одним из
участников шоу стал и актер Станислав Садальский. Он опубликовал на своей
странице в Instagram фото с ведущим программы Андреем Малаховым и Валентином
Гафтом, сделанное в студии.
Подписчики
Садальского пожелали Гафту, выглядящему весьма изможденным, крепкого здоровья. Заметили
фолловеры и любопытный момент. Кадр получился таким образом, что над головой
Валентина Иосифовича появился нимб из подсветки логотипа передачи.
"Гафт с нимбом!", "У Гафта прям ореол!
Святой наверно!", "Гафт с нимбом получился... А ведь в этом что-то есть...)", – прокомментировали
пользователи соцсети. Также многие оценили и наряд Садальского. "Стас –
рубашка, галстучек великолепны, Вам идет!", – написал один из фолловеров.
Ранее 82-летний актер поделился воспоминаниями о
самых ярких событиях своей жизни в программе "Пусть говорят" Первого
канала. Гафт посетовал, что в последние несколько лет ему пришлось
сократить количество проектов, в которых он задействован. Он отметил, что время
беспощадно и в том числе, и к нему.
Спасти от плохого настроения Валентина Иосифовича старается супруга.
Она неустанно желает любимому долгих лет жизни.