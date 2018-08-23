Валентин Гафт принял участие в съемках передачи Привет, Андрей!. Посвящена она 70-летию со дня рождения актрисы Натальи Гундаревой.

Валентин Гафт принялучастие в съемках передачи "Привет, Андрей!". Посвящена она 70-летию со дня рождения актрисы Натальи Гундаревой.Одним изучастников шоу стал и актер Станислав Садальский. Он опубликовал на своейстранице в Instagram фото с ведущим программы Андреем Малаховым и ВалентиномГафтом, сделанное в студии.ПодписчикиСадальского пожелали Гафту, выглядящему весьма изможденным, крепкого здоровья. Заметилифолловеры и любопытный момент. Кадр получился таким образом, что над головойВалентина Иосифовича появился нимб из подсветки логотипа передачи."Гафт с нимбом!", "У Гафта прям ореол!Святой наверно!", "Гафт с нимбом получился... А ведь в этом что-то есть...)", – прокомментировалипользователи соцсети. Также многие оценили и наряд Садальского. "Стас –рубашка, галстучек великолепны, Вам идет!", – написал один из фолловеров.Ранее 82-летний актер поделился воспоминаниями осамых ярких событиях своей жизни в программе "Пусть говорят" Первогоканала. Гафт посетовал, что в последние несколько лет ему пришлосьсократить количество проектов, в которых он задействован. Он отметил, что времябеспощадно и в том числе, и к нему.Спасти от плохого настроения Валентина Иосифовича старается супруга.Она неустанно желает любимому долгих лет жизни.