Экс-невеста певца Димы Билана модель Елена Кулецкая ожидает
второго ребенка. Красотка наслаждается вольностями, которые ей предоставляет
интересное положение, и уже поплатилась за это.
Экс-невеста певца Димы Билана модель Елена Кулецкая ожидает
второго ребенка. Красотка наслаждается вольностями, которые ей предоставляет
интересное положение, и уже поплатилась за это.
Модель стала баловать себя вкусными блюдами, перестала
отказываться от сладостей и набрала 20 килограммов. Для красотки это было
настоящим шоком. Так много она еще никогда не весила.
"Каждое хомячество влечет за собой расплату 🙄
(…) Вчера я впервые в жизни увидела на весах цифру 8... В НАЧАЛЕ показателя
веса 😱😳😭 Наутро, правда,
восьмерочка снова переместилась на вторую позицию, показав стабильный для
последних 3х недель вес– 78кг. Но и это все равно +20кг! 😠🤬
(здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.). – пожаловалась Кулецкая
подписчикам в Instagram.
В течение пары-тройки недель Елена должна стать дважды мамой.
Она и ее муж Станислав Романовский мечтали о втором наследнике, но не ожидали,
что все произойдет так быстро. В мае ее дочке Нике исполнилось лишь два года.
"Несмотря на порядочный срок, я все еще в шоке. Нет мы,
конечно, знали, откуда дети берутся, и даже в грандиозных мечтах строили планы
на 2х летний интервал, но... 2 полоски стали для меня неожиданностью.
Побудившей, кстати, срочно сворачивать молочную лавочку – дада, не наоборот,
как тут предположили 🙈😆 Мне
потребовалась неделя, чтобы отправиться к врачу за подтверждением", – рассказала
модель фолловерам. Дальше, как вспоминает Кулецкая, оставалось самое сложное:
целую неделю не признаваться мужу в своем интересном положении, чтобы
приготовить ему "магический сюрприз" на Новый год.
Елена пока скрывает пол будущего малыша, но у поклонников на
этот счет уже есть теория. Как-то модель, отвечая на вопрос, о том, кто у нее
родится, разместила ответ, что они с мужем "шифруются", на голубом фоне. Это
дало интернет–обывателям повод думать, что пара ждет сына.
Напомним, что Елена Кулецкая прославилась не только благодаря успешной модельной карьере, но и роману с певцом Димой Биланом. В 2008 году перед конкурсом "Евровидение" артист обещал в случае победы жениться на модели. Выиграв, Дима предпочел остаться холостяком, и бросил красотку, хотя помолвка была громкой: публичное признание в любви, кольцо за 25 тысяч евро... Кулецкая недолго горевала в одиночестве. В августе 2014 года модель вышла замуж за оператора Станислава Романовского.