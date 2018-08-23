Экс-невеста певца Димы Билана модель Елена Кулецкая ожидает второго ребенка. Красотка наслаждается вольностями, которые ей предоставляет интересное положение, и уже поплатилась за это.

Экс-невеста певца Димы Билана модель Елена Кулецкая ожидаетвторого ребенка. Красотка наслаждается вольностями, которые ей предоставляетинтересное положение, и уже поплатилась за это.Модель стала баловать себя вкусными блюдами, пересталаотказываться от сладостей и набрала 20 килограммов. Для красотки это былонастоящим шоком. Так много она еще никогда не весила."Каждое хомячество влечет за собой расплату 🙄(…) Вчера я впервые в жизни увидела на весах цифру 8... В НАЧАЛЕ показателявеса 😱😳😭 Наутро, правда,восьмерочка снова переместилась на вторую позицию, показав стабильный дляпоследних 3х недель вес– 78кг. Но и это все равно +20кг! 😠🤬(здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.). – пожаловалась Кулецкаяподписчикам в Instagram.В течение пары-тройки недель Елена должна стать дважды мамой.Она и ее муж Станислав Романовский мечтали о втором наследнике, но не ожидали,что все произойдет так быстро. В мае ее дочке Нике исполнилось лишь два года."Несмотря на порядочный срок, я все еще в шоке. Нет мы,конечно, знали, откуда дети берутся, и даже в грандиозных мечтах строили планына 2х летний интервал, но... 2 полоски стали для меня неожиданностью.Побудившей, кстати, срочно сворачивать молочную лавочку – дада, не наоборот,как тут предположили 🙈😆 Мнепотребовалась неделя, чтобы отправиться к врачу за подтверждением", – рассказаламодель фолловерам. Дальше, как вспоминает Кулецкая, оставалось самое сложное:целую неделю не признаваться мужу в своем интересном положении, чтобыприготовить ему "магический сюрприз" на Новый год.Елена пока скрывает пол будущего малыша, но у поклонников наэтот счет уже есть теория. Как-то модель, отвечая на вопрос, о том, кто у нееродится, разместила ответ, что они с мужем "шифруются", на голубом фоне. Этодало интернет–обывателям повод думать, что пара ждет сына.Напомним, что Елена Кулецкая прославилась не только благодаря успешной модельной карьере, но и роману с певцом Димой Биланом. В 2008 году перед конкурсом "Евровидение" артист обещал в случае победы жениться на модели. Выиграв, Дима предпочел остаться холостяком, и бросил красотку, хотя помолвка была громкой: публичное признание в любви, кольцо за 25 тысяч евро... Кулецкая недолго горевала в одиночестве. В августе 2014 года модель вышла замуж за оператора Станислава Романовского.