Воровала, чтобы погасить кредит. В Меленковском районе осудили директора одной из школ. Делом занимался Следственный комитет. События разворачивались в маленьком селе, где все друг друга знают, и следователи отказались сообщить название населённого пункта. Директор устроила своего мужа рабочим в школу. И продолжала начислять ему зарплату, даже когда он уволился.

Воровала, чтобы погасить кредит. В Меленковском районе осудили директора одной из школ. Делом занимался Следственный комитет. События разворачивались в маленьком селе, где все друг друга знают, и следователи отказались сообщить название населённого пункта. Директор устроила своего мужа рабочим в школу. И продолжала начислять ему зарплату, даже когда он уволился. Когда мошенницу раскрыли, она успела присвоить себе около 17 тысяч рублей. Вину признала, деньги вернула. И суд снисходительно назначил ей только штраф в размере 30 тысяч. При этом, как сообщил Следком, в должности директора женщина осталась.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Директор поступила корыстно, поступила незаконно. Она оставила его в числе работающих, незаконно тоже, и, фактически, получала заработную плату, которая выделялась из бюджета муниципального образования. Сначала она объясняла, у нее была более-менее цель расходования этих средств, обеспечивающих деятельность школы, т. е. на какие-то мелкие нужды образовательного учреждения. Ну и причем состыковки определенных документов и по собственному признанию чиновницы, все деньги, которые она получила незаконным путем, она потратила на погашение личного банковского кредита".