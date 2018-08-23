23.08.2018

2018-08-23 20:00:49

ЦБ отказался от покупки валюты

Банк России отказался от покупки валюты для Минфина до конца сентября. Как поясняется на сайте регулятора, цель такого решения – "повышение предсказуемости действий денежных властей и снижение волатильности финансовых рынков", передает .