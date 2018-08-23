Данные 15 претендентов на руку самой завидной холостячки страны появились в Сети. Реалити-шоу Замуж за Бузову стартует 26 августа на телеканале ТНТ.

Данные 15 претендентов на руку самой завидной холостячкистраны появились в Сети. Реалити-шоу "Замуж за Бузову" стартует 26августа на телеканале ТНТ.Создатели телешоу как-то раз показывали лица всех претендентовна сердце Ольги в заставке к программе. Однако они были сильно загримированы,так что опознать участников не представлялось возможным. Теперь же фотографиипотенциальных женихов появились в официальном аккаунте реалити "Замуж заБузову" в Instagram.За внимание Ольги в шоу будет бороться, в частности,33-летний актер Олег Назаров – по совместительству владелец модельной школы исети кофеен. Как указано в его анкете, он ничего не боится и готов идти в этойборьбе до конца.35-летний Сергей Зеленский – ведущий и организатормероприятий, предприниматель. Главным качеством Ольги Бузовой Зеленский считает"честность с самой собой и целеустремленность".Денису Лебедеву 33 года. У него три высших образования,поэтому надеется покорить звезду интеллектом. Его привлекли в ОльгеБузовой сексуальный смех, заботливость, преданность к любимому, порядочность,нежность.29-летний Александр Гринев зарабатывает на жизнь видеосъемкой и 3D-моделированием. Кроме того, Александр увлекаетсяфотографией и психологией, знает английский и фарси.38-летний бизнесмен Евгений Песенников страшно боитсянищеты. У него есть две дочери, старшей из которых 27 августа исполняется 19лет. В Ольге Бузовой Песенников больше всего ценит преданность мужчине.В числе претендентов – 31-летний фитнес-инструктор АлександрСабанин, а также его ровесник, предприниматель и долларовый миллионер ЕвгенийНазаров. 32-летний Веган зарабатывает на жизнь тем, что снимается в клипах ителевизионной рекламе. 23-летний пластический хирург из Москвы Акбар Юсуповценит в женщинах прежде всего заботу о мужчине.26-летний Жан-Мишель Щербак – продюсер и модельер, увлекаетсябальными танцами и хорошо готовит. За место в сердце Ольги Бузовой будутбороться и братья-близнецы Андрей и Сергей Наумовы (Сергей – бывший возлюбленныйпобедительницы шестого сезона шоу "Холостяк" Дарьи Клюкиной).Бизнесмен Валентин Коробков больше всего боится стать плохимотцом, а Бузова – именно та женщина, ради которой он готов на настоящийпоступок. Покорить Ольгу попытается певец и композитор Герман Титов – он ужемного лет пишет хиты таким звездам, как Стас Михайлов, Лолита и Дима Билан. И,наконец, бизнесмен Константин Кульбак, который увлекается тайским боксом ипсихологией.Как отмечают создатели шоу "Замуж за Бузову", женихибудут покорять сердце звезды оригинальными свиданиями, в числе которых – купаниев открытом море возле острова Капри и поездкой на лошадях с видом на тосканскиевиноградники, пишет "Вокруг.ТВ".