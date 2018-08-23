Данные пятнадцати претендентов на руку самой завидной холостячки
страны появились в Сети. Реалити-шоу Замуж за Бузову стартует 26
августа на телеканале ТНТ.
Данные пятнадцати претендентов на руку самой завидной холостячки
страны появились в Сети. Реалити-шоу "Замуж за Бузову" стартует 26
августа на телеканале ТНТ.
Создатели телешоу как-то раз показывали лица всех претендентов
на сердце Ольги в заставке к программе. Однако они были сильно загримированы,
так что опознать участников не представлялось возможным. Теперь же фотографии
потенциальных женихов появились в официальном аккаунте реалити "Замуж за
Бузову" в Instagram.
За внимание Ольги в шоу будет бороться, в частности,
33-летний актер Олег Назаров – по совместительству владелец модельной школы и
сети кофеен. Как указано в его анкете, он нипчего не боится и готов идти в этой
борьбе до конца.
35-летний Сергей Зеленский – ведущий и организатор
мероприятий, предприниматель. Главным качеством Ольги Бузовой Зеленский считает
"честность с самой собой и целеустремленность".
Денису Лебедеву 33 года. У него три высших образования,
поэтому надеется покорить звезду своим интеллектом. Его привлекли в Ольге
Бузовой сексуальный смех, заботливость, преданность к любимому, порядочность,
нежность.
29-летний Александр Гринев зарабатывает себе на жизнь,
занимаясь видеосъемками и 3D моделированием. Кроме того, Александр увлекается
фотографией и психологией, знает английский и фарси.
38-летний бизнесмен Евгений Песенников страшно боится
нищеты. У него есть две дочери, старшей из которых 27 августа исполняется 19
лет. В Ольге Бузовой Песенников больше всего ценит преданность мужчине.
В числе претендентов также 31-летний фитнес-инструктор Александр
Сабанин, а также его ровесник, предприниматель и долларовый миллионер Евгений
Назаров. 32-летний Веган зарабатывает на жизнь тем, что снимается в клипах и
телевизионной рекламе. 23-летний пластический хирург из Москвы Акбар Юсупов
ценит в женщинах прежде всего заботу о мужчине.
26-летний Жан-Мишель Щербак – продюсер и модельер, увлекается
бальными танцами и хорошо готовит. За место в сердце Ольги Бузовой будут
бороться и братья-близнецы Андрей и Сергей Наумовы (Сергей – бывший возлюбленный
победительницы 6-го сезона шоу "Холостяк" Дарьи Клюкиной).
Бизнесмен Валентин Коробков больше всего боится стать плохим
отцом, а Бузова – именно та женщина, ради которой он готов на настоящий
поступок. Покорить Ольгу попытается певец и композитор Герман Титов – он уже
много лет пишет хиты таким звездам, как Стас Михайлов, Лолита и Дима Билан. И,
наконец, бизнесмен Константин Кульбак, который увлекается тайским боксом и
психологией.
Как отмечают создатели шоу "Замуж за Бузову", женихи
будут покорять сердце звезды оригинальными свиданиями, в числе которых купание
в открытом море возле острова Капри и поездкой на лошадях с видом на тосканские
виноградники, пишет "Вокруг.ТВ"