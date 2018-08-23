Ученые из Оксфордского университета и Университета Канзаса сделали удивительное открытие. Они признали лень механизмом выживаемости.

Ученые из Оксфордского университета и Университета Канзаса сделалиудивительное открытие. Они признали лень механизмом выживаемости.Биологи заметили, чтолень продлевает жизнь. Выяснилось, чтодвустворчатые моллюски из Атлантики смогли выжить и сохранить свой вид втечение 5,33 миллионов лет, благодаря минимальным затратам энергии и замедленномуметаболизму.Исследователи составили выводы после анализа данных 299 видовмоллюсков, передает Daily Mail. Ученые рассчитывали базовый уровеньметаболизма организмов из ископаемых останков.При этом один из авторов исследования, Люк Стротц отметил, чтоисчезновение видов организмов на планете не связано только с уровнем ихактивности. Ведь вымирание – слишком сложный процесс. Исследованиепоможет определить виды, наиболее уязвимые к изменениям окружающей среды из-заглобального потепления.Примечательно, чтороссияне отнюдь не считают лень положительным качеством человека. Она вошла впятерку наиболее отрицательных качеств граждан нашей страны.Ранее французские ученыевыяснили, почему люди загромождают свое жилое или рабочее пространство и лишьспустя время наводят порядок. По словам экспертов, такое поведение повышаетнастроение и улучшает самочувствие. Особенно это характерно для весны,когда люди выходят из длительной зимней "спячки".