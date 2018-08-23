В Черном море моряки спасли пару из Новороссийска, которая дрейфовала на резиновой лодке почти неделю. Люди вышли в море на полтора часа с удочками, но внезапный шторм не позволил вернуться обратно.

В Черном море моряки спасли пару из Новороссийска, которая дрейфовала на резиновой лодке почти неделю, передает телеканал "Россия 24".Люди вышли в море на полтора часа с удочками, но внезапный шторм не позволил вернуться обратно. Пять дней лодку носило от Новороссийска до Геленджика, а потом до Утриша и Тамани. Ни одно из проходящих мимо судов не обращало на них внимания. На пятые сутки людей подобрал экипаж греческого танкера и доставил в порт (по данным соцсетей, имя капитана спасшего их судна — Христос).У обоих спасенных сильные солнечные ожоги и обезвоживание. Сейчас им оказывают медицинскую помощь. По словам пострадавших, они выжили потому, что не поддавались панике.