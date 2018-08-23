В споре голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта наметились подвижки. Лед тронулся и знаменитости сели за стол переговоров.

В споре голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта наметилисьподвижки. Лед тронулся и знаменитости сели за стол переговоров.Анджелина и Брэд уже около двух лет не оформляют развод. И все из-за того, что артисты не могут договориться, с кем останутся ихдети. И если старший ребенок четы уже достиг возраста, в котором поамериканским законам он может выбирать место жительства, то судьбу остальныхпяти наследников необходимо решать через суд.Джоли настаивает на единоличной опеке, а Питт на совместной.Ранее актриса заявила на заседании, что ее супруг страдает от алкоголизма,часто, опьянев, бывает буйным и поэтому представляет опасность для детей.Однако заявление артистки не подтвердилось, ее адвокаты не смогли представитьдостаточно доказательств.Меж тем Питт принял ответные меры и сообщил, что Джоли страдаетот проблем с психикой: подвержена депрессиям и имеет расстройство пищевогоповедения, якобы она плохо влияет на эмоциональное состояние детей. Брэд допоследнего настроен отстаивать свои права перед Фемидой.Видимо адвокатам голливудских знаменитостей все же удалось договориться и объединить артистов ради будущего детей, так как дело сдвинулось с мертвой точки. В течение следующего месяца группаспециалистов будет собирать информацию об артистах как о родителях, опрашиватьдетей, наблюдать как строятся межличностные отношения в семье и налажен ли быт.Полученный доклад огласят в суде и исходя из этого планируетсяустановить "постоянный порядок общения": либо у детей будет один главный представитель,либо опека над ними будет поделена пополам. Примечательно, что юристы готовилимирное соглашение в течение нескольких месяцев.