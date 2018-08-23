В споре голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта наметились
подвижки. Лед тронулся и знаменитости сели за стол переговоров.
В споре голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта наметились
подвижки. Лед тронулся и знаменитости сели за стол переговоров.
Анджелина и Брэд уже около двух лет не оформляют развод. И все из-за того, что артисты не могут договориться, с кем останутся их
дети. И если старший ребенок четы уже достиг возраста, в котором по
американским законам он может выбирать место жительства, то судьбу остальных
пяти наследников необходимо решать через суд.
Джоли настаивает на единоличной опеке, а Питт на совместной.
Ранее актриса заявила на заседании, что ее супруг страдает от алкоголизма,
часто, опьянев, бывает буйным и поэтому представляет опасность для детей.
Однако заявление артистки не подтвердилось, ее адвокаты не смогли представить
достаточно доказательств.
Меж тем Питт принял ответные меры и сообщил, что Джоли страдает
от проблем с психикой: подвержена депрессиям и имеет расстройство пищевого
поведения, якобы она плохо влияет на эмоциональное состояние детей. Брэд до
последнего настроен отстаивать свои права перед Фемидой.
Видимо адвокатам голливудских знаменитостей все же удалось договориться и объединить артистов ради будущего детей, так как дело сдвинулось с мертвой точки. В течение следующего месяца группа
специалистов будет собирать информацию об артистах как о родителях, опрашивать
детей, наблюдать как строятся межличностные отношения в семье и налажен ли быт.
Полученный доклад огласят в суде и исходя из этого планируется
установить "постоянный порядок общения": либо у детей будет один главный представитель,
либо опека над ними будет поделена пополам. Примечательно, что юристы готовили
мирное соглашение в течение нескольких месяцев.