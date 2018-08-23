Вся страна сегодня обсуждает развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Многочисленные эфиры, свидетельства друзей и знакомый – все это будет расти, как снежный ком. Попутно, разумеется, всплывут малоприятные факты из биографии обоих юмористов.

Вся страна сегодня обсуждает развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Многочисленные эфиры, свидетельства друзей и знакомый – все это будет расти, как снежный ком. Попутно, разумеется, всплывут малоприятные факты из биографии обоих юмористов.Брак с Евгением Петросяном стал для Елены Степаненко вторым. С ним она стала настоящей звездой. Первые же шаги на сцене артистка сделала при помощи первого супруга – пианиста Александра Васильева. В конце 1970-х годов он вывел Елену на эстраду, где она пародировала известных исполнителей и пела, а он ей аккомпанировал.Но, как говорят друзья Степаненко, она мечтала всегда о другом мужчине рядом. Например, ей очень импонировал сатирик Михаил Жванецкий. Вроде бы он ей очень нравился, но – не сложилось. Еще она питал страсть к актеру театра музыкальной комедии – оперному певцу Владлену Христенко. В юности она посещала все его спектакли и мечтала с ним познакомиться поближе. Однако Владлен был женат на Заслуженной артистке Таджикской ССР Алле Поляковой. И мечту о нем прошлось похоронить.Спустя много лет в программу "Кривое зеркало", где блистала уже ставшая примадонной Степаненко, пришел новенький симпатичный артист с фамилией Христенко. Для Степаненко это стало сродни грома среди ясного неба. Она тут же вспоминала о любви давно минувших дней. И оказалось, что Игорь Христенко – сын того самого Владлена, которым в юности грезила Елена и которого хотела заполучить в мужья."Боже мой, мне так нравился твой папа!", – закричала восторженная артистка. Она, как говорят, стала оказывать Игорю всяческие знаки внимания, продвигать его и выделать среди других артистов проекта. Лучшие монологи, лучшие места в программе и эфире – вся для Игорька. Врали даже, что у них роман. Хотя в это верится с трудом, если учесть, что у Христенко есть любимая жена Елена Пиголицына и сын Егор.