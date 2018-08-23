Профсоюз футболистов чемпионата Испании выступил против проведения матчей национального первенства в странах Северной Америки: США и Канаде. Организация заявила, что готова устроить протест против проведения игр за океаном в нынешнем сезоне.

Профсоюз футболистов чемпионата Испании выступил против проведения матчей национального первенства в странах Северной Америки: США и Канаде. Организация заявила, что готова устроить протест против проведения игр за океаном в нынешнем сезоне.Президент профсоюза Давид Агонцо заявил, что руководители чемпионата не ставили в известность ни игроков, ни Королевскую испанскую футбольную федерацию накануне заключения соглашения с агентством Relevent, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на AP. Согласно одному из условий договора называется проведение игр в Северной Америке в целях популяризации испанского чемпионата.Профсоюз написал заявление против этих игр, которое было подписано капитанами всех 20 команд высшего футбольного дивизиона Испании. Теперь президенту лиги Хавьеру Тебасу и представителям профсоюза предстоит провести встречу. И если стороны не смогут договориться, то футболисты устроят акцию протеста.