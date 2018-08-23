К новому учебному году готовы. В новом конференц-зале в Патриаршем саду прошел традиционный августовский педсовет. Руководители образовательных учреждений города подвели итоги и поговорили о планах на будущее. В преддверии 1 сентября особое внимание безопасности и медицинскому обслуживанию в школах. Что уже сделано в этом направлении и как город собирается решать по-прежнему актуальную кадровую проблему в образовании, расскажет Оксана Любимова.

К новому учебному году готовы. В новом конференц-зале в Патриаршем саду прошел традиционный августовский педсовет. Руководители образовательных учреждений города подвели итоги и поговорили о планах на будущее. В преддверии 1 сентября особое внимание безопасности и медицинскому обслуживанию в школах. Что уже сделано в этом направлении и как город собирается решать по-прежнему актуальную кадровую проблему в образовании, расскажет Оксана Любимова.1 сентября двери для своих учеников должны распахнуть все владимирские школы. Серьезных претензий к образовательным учреждениям города у надзорных органов нет, а все недочеты к началу учебного года в управлении образования обещают устранить. В этом году еще больше внимания безопасности и здоровью детей в учебных заведениях. Мэрия уже получила деньги на установку систем контроля доступа - электронных турникетов в 24 школах Владимира.Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: "Подготовка школ, подготовка безопасности. У нас практически все школы оборудованы СКУДами. Те, которые недоукомплектованы, будут доукомплектованы в течение учебного года. И это конечно же у нас на первом месте".Елена Малик, начальник городского Управления образования: "К первому сентября либо в первые недели сентября дети увидят, что система контроля доступа очень серьезная. Родители смогут получать смс-сообщения о том, что ребенок пришел в школу, либо ребенок вышел куда-то, отошел, и будут знать, где в настоящий момент находится ребенок. Мы делаем ремонты в медицинских кабинетах, а это значит, что к концу года мы их будем все лицензировать, и вопрос с медицинским обслуживанием в учебных заведениях, он перестанет быть для нас острым".А вот кадровый вопрос по-прежнему актуален. По словам Елены Малик, в школах города не хватает учителей начальных классов, иностранных языков и физкультуры.Елена Малик, начальник городского Управления образования: "На сегодняшний день около 40 педагогов мы ищем, ждем и всячески привлекаем. Взаимодействуем с ВУЗом, с пед. колледжем. С большой радостью ждем и молодых педагогов и опытных Поддерживать стараемся и молодых педагогов путем их обучения".По итогам года в копилке владимирских учителей министерские награды и областные гранты. 23 гимназия стала лучшей школой региона. А 34 - победитель внутришкольных выборов, где лучшее образовательное учреждение выбирали сами ученики. К слову, за плечами педагогов 34 школы 20-летний опыт работы с детьми с отклонениями в развитии. В новом учебном году здесь откроют первый в области класс для ребят с аутизмом.Елена Семенова, директор школы № 34: "Это детки с разным интеллектом, с разными возможностями физическими, эмоциональными, личностными. Но те, которые сидели дома и не могли обучаться. Я не хочу сегодня раскрывать все спектры этого заболевания, но есть сегодня возможность учить и, главное, социализировать этих детей. Чтобы они не только с помощью родителей жили в этом мире, а они были готовы к самостоятельной жизни".Среди призеров конкурса "Детский сад года" - новый детский сад в Добром . Это единственное дошкольное учреждение в городе со статусом инновационной площадки. Здесь больше десятка кружков дополнительного образования. А 1 сентября садик примет еще 120 новых дошколят.Галина Фомина, заведующая детским садом № 13: "Мы работаем по теме формирования инновационной культуры в учреждении. Как сделать так, чтобы наши родители, наши педагоги принимали новые ценности дошкольного детства. Как увлечь их и сделать этот период незабываемым - вот над этим мы стараемся".Одним из самым значимых событий в городском образовании станет открытие 49 школы в 8-ЮЗ. По словам директора Светланы Подшибякиной, штат педагогов практически укомплектован. Не хватает только одного учителя технологии. А количество рабочих вокруг школы зря смущает родителей будущих учеников.Светлана Подшибякина, директор школы № 49: "Идет благоустройство территории. Потому что этот процесс остановить до конца будет невозможно. Хочется что-то улучшить. Сейчас будут укладывать мягкое покрытие на детский площадках, которые у нас уже имеются. Заканчивается работа по благоустройству стадиона, вокруг школы".Помещения внутри школы, по словам директора, полностью готовы к началу уроков. Планируется, что 1 сентября за парты 49 школы сядет почти тысяча учеников.