Злоумышленник неоднократно пользовался похищенной в одной из фирм города Александрова топливной картой для заправки личного автомобиля.

Отделением дознания ОМВД России по Кольчугинскому району возбуждено уголовное дело по статье «Кража» в отношении 49-летнего жителя города Александрова. Мужчина подозревается в совершении кражи топлива на общую сумму около 14 тысяч рублей.Установлено, что подозреваемый проходил стажировку в одной из фирм города Александрова, откуда впоследствии похитил топливную карту. Позже, воспользовавшись ей, он неоднократно заправлял личный автомобиль топливом на заправочных станциях в городе Кольчугино и ближнем Подмосковье.Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции 16 августа текущего года на территории Кольчугино и дал признательные показания.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.