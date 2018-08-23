Прославившаяся на всю страну Диана Шурыгина все не может успокоиться. Казалось бы – встретила хорошего мальчика, вышла замуж, несмотря на скандальное прошлое. Живи да радуйся! Но, судя по всему, дважды изнасилованной ульяновской девице этот вариант не подходит.

Прославившаяся на всю страну Диана Шурыгина все не может успокоиться. Казалось бы – встретила хорошего мальчика, вышла замуж, несмотря на скандальное прошлое. Живи да радуйся! Но, судя по всему, дважды изнасилованной ульяновской девице этот вариант не подходит.Диана давно почувствовала себя звездой – с многочисленными фанатами, гламуром. Она делится советами о правильном питании, посещает салоны красоты, ходит на эпиляцию, хватается новыми татуировками... "Каждый смотрит на Диану с особым восхищением, ведь не влюбиться в нее просто невозможно, ее трудолюбию и упорству можно только позавидовать, а перед ее природным обаянием невозможно устоять", – говорится на официальной странице Шурыгиной.А какая звезда без шумной личной жизни, без любовников и воздыхателей?! Недавно Шурыгина была замечена в одном из клубов в компании с неизвестным бородачом. На этот раз она показывала пальцами не "на донышке", а конструировала "сердечко" вместе с партнером.При этом поклонники заметили, что в статусе ее мужа Андрея Шлянина на странице "ВКонтакте" исчезла любая информация о том, что он-де женат на Диане. Словно ничего и не было. Тишина.Кто знает, что на самом деле происходит в семье дважды изнасилованной красавицы. Возможно, совсем не за горами новый скандал, шумные телешоу с выяснением отношений и делёжкой имущества. А каждый эфир – это прибыль, шумиха, новые подписчики страницы и, как следствие, возможность заработать на рекламе.Напомним, чтовесной 2016 года Диану Шурыгину изнасиловали. Благодаря этому на жительницу Ульяновска обрушилась такая слава, которая и не снилась многим российским звездам. Истории девушки были посвящены пять скандальных эфиров телепередачи "Пусть говорят", благодаря которой Диана и стала известна на всю страну.