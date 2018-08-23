Следователи проводят проверку по делу о причинении легкого вреда здоровью. Во время операции красноярские врачи оставили в теле пациентки хирургический инструмент.

В Красноярске следователи проводят проверку по делу о причинении легкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по краю.Во время операции по иссечению грыжи в кишечной полости пациентки сотрудники медсанчасти №7 оставили зажим длиной почти 20 сантиметров, сообщает "Интерфакс".Женщина обратилась в суд, где судебно-медицинская экспертиза определила, что здоровью пенсионерки был причинен легкий вред.Следователи также усмотрели в действиях сотрудников больницы нарушение по ст. 293 УК РФ (халатность).