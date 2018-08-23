Португальский нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду назвал гол, который в его спортивной карьере ему запомнился больше остальных. Форвард отметил мяч, забитый им в ворота своей нынешней команды в матче 1/4 финала Лиги чемпионов в составе мадридского Реала.

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал гол, который в его спортивной карьере ему запомнился больше остальных. Форвард отметил мяч, забитый им в ворота своей нынешней команды в матче 1/4 финала Лиги чемпионов в составе мадридского "Реала"."Считаю, что гол в ворота "Ювентуса" был лучшим в моей карьере, — сказал Роналду, слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на DAZN Italia. – Помню тот момент, когда болельщики стали аплодировать мне, что стало для меня невероятным удивлением. Прежде со мной такого не происходило. Невероятный момент".Напомним, что в том поединке Роналду совершил удар через себя, с высоты 2,23 метра. "Реал" одержал крупную гостевую победу (3:0), в том числе благодаря дублю Роналду. Позже этот гол был признан самым красивым в минувшем сезоне Лиги чемпионов по версии УЕФА.По окончании сезона португалец покинул "Королевский клуб" и перешел как раз в "Ювентус".