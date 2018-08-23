Профессионалу даже крупногабаритный автомобиль подвластен. Во Владимире прошёл 15 юбилейный конкурс профмастерства среди водителей. Они демонстрировали мастерство в вождении легковых автомобилей, тягачей и автобусов.

Профессионалу даже крупногабаритный автомобиль подвластен. Во Владимире прошёл 15 юбилейный конкурс профмастерства среди водителей. Они демонстрировали мастерство в вождении легковых автомобилей, тягачей и автобусов.(Собинский р-н)Игорь Липский, корреспондент 6 канала: "Правильно стартовать, припарковаться, сбить мячик, пройти "змейку" и финишировать, не задев ни одного конуса, - задача не из лёгких. Но для этих автомобилистов нет ничего невозможного. На конкурсе профмастерства "Профиавто - 2018" собрались водители из Мурома, Владимира, Коврова, Вязников и Радужного. 7 команд, более 60 участников. И каждый готов доказать, что именно он лучший из лучших".Сесть за руль совершенно незнакомого автомобиля и показать лучший результат. В конкурсе профмастерства участвуют водители нескольких классов автомобилей: седельный тягач с прицепом, камаз, газель, легковой автомобиль, большой и малый автобус. Заявить о своём участии мог как индивидуальный предприниматель, так и транспортная компания. За каждый сбитый конус - штрафной балл, что влияет на итоговый результат. По словам члена судейской коллегии, пройти трассу без ошибок очень сложно. Полоса намеренно усложнялась, чтобы её смог преодолеть только профессионал высокого класса.Алексей Шалеевский, член судейской коллегии: "По результатам видно, что кто-то с наименьшими ошибками заехал, кто-то с большими. Здесь не столько стаж влияет на заезд, сколько влияет само понимание автомобиля, мастерство управления автомобилем".Команда одного из Муромских заводов старается не пропускать подобные конкурсы. Без призовых мест в общекомандном зачёте никогда не оставалась. Вот и к этим соревнованиям готовилась в течение года. По словам водителей, с каждым годом задания усложняются. Но это лишь мотивирует добиться лучшего результата.Сергей Гузнов, начальник цеха завода (г. Муром): "Все тонкости знаем, билеты и теория у нас на заводе практикуются. Эти 20-ти часовые программы, где мы повторяем правила движения и изменения в правилах. Поэтому нам труда не составляет".Отдельно в рамках соревнований выступают водители автобусов. Зрители могли не только оценить профмастерство тех, кто водит общественный транспорт, но и посмотреть на пока ещё редкое явление на улицах наших городов - электробус. Машина полностью на электрической тяге. Отопительная система, в отличие от дизельных, тоже от электричества. Зарядка такого электробуса на станции занимает 8 часов.Максим Котов, главный механик завода-изготовителя: "В отличие от традиционных дизельных, газомоторных, это более тихая машина. То есть, соответственно, в нём более комфортно ехать. Он практически бесшумный. Также это комфортно для окружающих, которые находятся на улицах, ввиду того, что он бесшумный: не тарахтит, не дымит, не чадит, копоти с него нет. То есть транспорт будущего".Участникам соревнований вручили шуруповёрты, перфораторы и болгарки - в работе пригодятся. Призёрам, показавшим лучшие результаты в индивидуальном зачёте, достались резиновые лодки и палатки, видимо, как намёк, что и от любимой работы нужно отдыхать. Ну а на память об этих соревнованиях - дипломы и кубки.