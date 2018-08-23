Алексей Самсонов
прокомментировал заявления жены о его неверности. Звезда реалити-шоу не
отрицает, что общался с некой девушкой.
Алексей Самсонов
прокомментировал заявления жены о его неверности. Звезда реалити-шоу не
отрицает, что общался с некой девушкой.
Экс-участники телестройки Алексей Самсонов и Юлия Щаулина решили
развестись. Жена уверена в его изменах. Сам шоумен заявил, что его отношения с объектом ревности его супруги
не выходили за пределы редких приятельских контактов.
"У меня нет никаких
отношений. Да, я действительно переписывался с одной девушкой. Она просто живет
рядом с залом, где я занимаюсь. Я проводил ее до дома, и на этом все! Мы даже
не целовались. Все остальное додумала моя жена", – цитирует Самсонова StarHit.ru. "Ей так преподнесли информацию. Переубеждать Юлю смысла не
было, да я и сам уже этого не хотел", – подчеркнул Алексей.
Отметим, что экс-участник
"Дома-2" первым обвинил жену в неверности. В ответ Щаулина предоставила
доказательства многочисленных измен Самсонова. Сам же Алексей подобную
информацию отрицает.
В настоящее время супруги готовятся к судебному заседанию по делу
об их разводе. Оно состоится в конце августа.
Экс-участники телестройки вместе почти пять лет, поэтому решение о расставании стало для их поклонников неожиданностью.
У супругов растет полуторагодовалый
сын. Напомним, ссоры в семье Самсонова и Щаулиной
возникали регулярно.