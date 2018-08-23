Алексей Самсонов прокомментировал заявления жены о его неверности. Звезда реалити-шоу не отрицает, что общался с некой девушкой.

Алексей Самсоновпрокомментировал заявления жены о его неверности. Звезда реалити-шоу неотрицает, что общался с некой девушкой.Экс-участники телестройки Алексей Самсонов и Юлия Щаулина решилиразвестись. Жена уверена в его изменах. Сам шоумен заявил, что его отношения с объектом ревности его супругине выходили за пределы редких приятельских контактов."У меня нет никакихотношений. Да, я действительно переписывался с одной девушкой. Она просто живетрядом с залом, где я занимаюсь. Я проводил ее до дома, и на этом все! Мы дажене целовались. Все остальное додумала моя жена", – цитирует Самсонова StarHit.ru. "Ей так преподнесли информацию. Переубеждать Юлю смысла небыло, да я и сам уже этого не хотел", – подчеркнул Алексей.Отметим, что экс-участник"Дома-2" первым обвинил жену в неверности. В ответ Щаулина предоставиладоказательства многочисленных измен Самсонова. Сам же Алексей подобнуюинформацию отрицает.В настоящее время супруги готовятся к судебному заседанию по делуоб их разводе. Оно состоится в конце августа.Экс-участники телестройки вместе почти пять лет, поэтому решение о расставании стало для их поклонников неожиданностью.У супругов растет полуторагодовалыйсын. Напомним, ссоры в семье Самсонова и Щаулинойвозникали регулярно.