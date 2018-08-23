Владимирское «Торпедо» 26 августа на своем стадионе проведет матч против футбольного клуба «Муром», сообщается нас сайте владимирской команды. Встреча шестого тура ОЛИМП-Первенства ..

Владимирское «Торпедо» 26 августа на своем стадионе проведет матч против футбольного клуба «Муром», сообщается нас сайте владимирской команды.Встреча шестого тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд группы «Запад» начнется в 18:00.Руководство футбольного клуба приняло решение сделать вход на стадион бесплатным, поскольку дата матча совпадает с празднованием Дня города.Ранее была празднования дня города. Торжественные мероприятия пройдут 24, 25 и 26 августа.0+