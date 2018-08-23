Вашингтон вводит 25-процентные пошлины на китайские товары, которые ввозят в США. В новый список вошло почти 300 наименований продукции на 16 миллиардов долларов.

Вашингтон вводит 25-процентные пошлины на китайские товары, которые ввозят в США. В новый список вошло почти 300 наименований продукции на 16 миллиардов долларов.Это второй пакет тарифов, и, по заявлению представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхаузера, он начинает действовать сегодня. Первый же пакет включает перечень китайских товаров на 34 миллиарда, его ввели 6 июля.По мнению американского президента Дональда Трампа, такие меры помогут устранить дефицит США в товарообороте с Поднебесной. А заодно якобы отобьют у Китая желание присваивать американскую интеллектуальную собственность и технологии. Пекин пообещал вновь ответить симметричными мерами, передает "Россия 24".