К дню города Владимир преображается. В преддверии большого праздника власти наводят порядок не только на центральных улицах и площадях. Благоустройством, озеленением и ремонтом дорог занимаются и в присоединённых территориях. Мой коллега Алексей Дудин выехал в один из микрорайонов и оценил масштабы работ.

К дню города Владимир преображается. В преддверии большого праздника власти наводят порядок не только на центральных улицах и площадях. Благоустройством, озеленением и ремонтом дорог занимаются и в присоединённых территориях. Мой коллега Алексей Дудин выехал в один из микрорайонов и оценил масштабы работ.(мкрн. Оргтруд)Алексей Дудин, корреспондент 6 канала: "Благоустройство в присоединённых территориях. Озеленители и сотрудники Центра управления городскими дорогами приводят в порядок микрорайон Оргтруд. Жителям облагородят сквер и подлатают проезжие части".Этот сквер на центральной площади Оргтруда уже давно нуждался в обновлении. Заросла зелёная территория, а вместе с ней и памятник Ленину, жаловались местные жители. Теперь же здесь совершенно иная картина. Озеленители удалили самосев и поросль, спилили сухие ветви. Вся сучья и пеньки складируют в "Камазы" и вывозят.Привели в порядок и постамент бывшего вождя. Теперь эта территория приобрела совершенно иной вид. Однако работы ещё не закончены, говорят озеленители. Трудятся они сегодня только первый день.Дмитрий Сименидо, мастер участка МКУ "Благоустройство": "Был в состоянии совершенно неприглядном, очень давно ни обрезка, ни подрезка не делалась. Сделали большую часть работ, вырубили поросль на этом участке, завтра будем продолжать".Татьяна, житель мкрн. Оргтруд: "Весь заросший был, забор был в неглиже, а сейчас всё нормально".Благоустройство сквера - не единственное, что выполняется на центральной площади. Проезжая часть, ведущая к зелёной территории со стороны улицы Молодёжная, так же оставляла желать лучшего. Водителей в пути сопровождали ямы, ухабы и колдобины. Теперь от этих напастей автолюбителей избавили. Дорожные рабочие произвели подсыпку автопути асфальтной крошкой. Класть асфальт здесь не будут, смысла нет.Артур, житель мкрн. Оргтруд: "Я здесь уже 8 год живу, практически каждый год его засыпают здесь грунтовые воды, и он всё время проваливается".Тем не менее, жители благодарны, теперь хоть здесь можно проехать, не боясь оставить бампер. Причём этот участок в Оргтруде не единственный, который подлатают к дню города.Юрий Дементьев, мастер участка ЦУГД: "Участок будет делаться до детского садика, открываться площадка, вдоль площадки и для детского садика сделаем дорогу. Планировку сделали, сейчас засыпем, укатаем, и чтобы всё было хорошо".К слову, день города не единственный праздник, к которому готовятся жители Оргтруда. 2 сентября у них ещё одно значимое событие. В первые дни осени они будут отмечать день посёлка.