Объявление Махбуба Мамедзаде разместила на специальном сайте Cinderella Escorts. Девушка оценила свои эскорт-услуги в 100 тысяч евро.

Объявление Махбуба Мамедзаде разместилана специальном сайте Cinderella Escorts. Девушка оценила своиэскорт-услуги в 100 тысяч евро.В видеоролике модельобъяснила мотивы своего неординарного поступка. У девушки грандиозные планы."Я хочу продать свою девственность, потому что хочу приобрестидом, в котором могла бы жить вместе со своей матерью. Ко всему этому, хочупутешествовать по миру вместе с ней и жить в Америке, где и намерена продолжитьсвою модельную карьеру", – цитирует Махтубу Sputnik. Кроме того, азербайджанка собирается открыть приютдля бездомных собак на Родине. Все для того, чтобы ею гордилась мама.По условиям сайта, стартовая цена за девственность – 100тысяч евро, но сумма сделки может измениться. Счастливчик, выигравший аукцион,проведет с девушкой ночь в любом из отелей Германии.Махбуба Мамедзаде на данный момент она живет и работаетв Турции, где сотрудничает с агентством Brave Model Management.Девушка принимает участие во многих модных показах зарубежных брендов.Махтуба – далеко непервая, кто решился продать свою девственность. Ранее 18-летняя модель изИталии Николь выставилаее на продажу в Сети. Своим мотивомдевушка назвала обучение в знаменитом Кембриджском университете (Англия).