Объявление Махбуба Мамедзаде разместила
на специальном сайте Cinderella Escorts. Девушка оценила свои
эскорт-услуги в 100 тысяч евро.
Объявление Махбуба Мамедзаде разместила
на специальном сайте Cinderella Escorts. Девушка оценила свои
эскорт-услуги в 100 тысяч евро.
В видеоролике модель
объяснила мотивы своего неординарного поступка. У девушки грандиозные планы.
"Я хочу продать свою девственность, потому что хочу приобрести
дом, в котором могла бы жить вместе со своей матерью. Ко всему этому, хочу
путешествовать по миру вместе с ней и жить в Америке, где и намерена продолжить
свою модельную карьеру", – цитирует Махтубу Sputnik. Кроме того, азербайджанка собирается открыть приют
для бездомных собак на Родине. Все для того, чтобы ею гордилась мама.
По условиям сайта, стартовая цена за девственность – 100
тысяч евро, но сумма сделки может измениться. Счастливчик, выигравший аукцион,
проведет с девушкой ночь в любом из отелей Германии.
Махбуба Мамедзаде на данный момент она живет и работает
в Турции, где сотрудничает с агентством Brave Model Management.
Девушка принимает участие во многих модных показах зарубежных брендов.
Махтуба – далеко не
первая, кто решился продать свою девственность. Ранее 18-летняя модель из
Италии Николь выставила
ее на продажу в Сети. Своим мотивом
девушка назвала обучение в знаменитом Кембриджском университете (Англия).