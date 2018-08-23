Певица Рита Дакота восстанавливается от пережитого стресса. Артистка пытается справится с эмоциями из-за развода, погрузившись с головой в работу и воспитание дочки Мии. А вот ее пока еще супруг вокалист Влад Соколовский утешает себя немного другими способами.

Певица Рита Дакота восстанавливается от пережитого стресса. Артисткапытается справится с эмоциями из-за развода, погрузившись с головой в работу ивоспитание дочки Мии. А вот ее пока еще супруг вокалист Влад Соколовский утешаетсебя немного другими способами.После того, как стало известно о расставании звездной четы,Влад был замечен в ночном караоке-баре Нижнего Тагилав компании отца и двух девушек приятнойнаружности. Вчетвером они провели горячую ночь: задорно пели и лихо отплясывали.По словам Марианны Никитиной, которая вместе с подругой зажигалав тот вечер с Соколовским, они сидели за соседними столиками, и Влад предложилобъединиться. Певец показался девушке очень приятным и веселым."Это было 10 августа, перед концертом певца в нашем городе.Я посмотрела в их сторону, Влад перехватил мой взгляд и подошел познакомиться.Решили объединиться и отдохнуть вместе – пели, танцевали, пили коктейли доутра. Он оказался веселым, внимательным, милым", – вспоминает модель встречу со звездой в беседе с журналистом StarHit.Отметим, что любвеобильность Влада стала причиной краха его семьи. По словам Риты, он изменял ей в течение всей совместной жизни. Артистуудалось соблазнить даже некоторых подруг жены.Недавно в своем новом видеоблоге Дакота призналась, чтодолгое время старалась не замечать тревожных звоночков, указывающих наневерность любимого, ссылаясь на симптомы послеродовой депрессии. Однаконашлись доброжелатели, которые помогли ей прозреть. "Я получила кучу жуткихдоказательств, включая видео, после которых мне хочется вытащить себеглаза", – разоткровенничалась артистка.