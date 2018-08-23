Муж известной певицы Ани Лорак съехался с любовницей. Мурат Налчаджиоглу, несмотря на скандал, продолжает отношения с Яной Беляевой.

Муж известной певицы Ани Лорак съехался с любовницей. МуратНалчаджиоглу, несмотря на скандал, продолжает отношения с Яной Беляевой.Мурат и киевская "мажорка" Яна живут в Киеве. Они снимаютквартиру в престижном районе – вполневероятно, на деньги Каролины, пишет "Обозреватель".Как рассказал изданию источник в окружении Беляевой, отношенияМурата и Яны развивались еще до того, как о них узнала широкая общественность. Онипознакомились в ночном клубе, где часто отдыхали в компании общих друзей.Сначала Налчаджиоглу и Беляева были просто друзьями, но скоро это изменилось.Источник предполагает, что инициатором отношений был муж Лорак."Он постоянно тусил в этом клубе с девушками. У него ихвсегда было много. И даже сейчас Яна не единственная", – заявил знакомыйБеляевой.Мурата Налчаджиоглу около месяца назад с молодой моделью в одном из киевскихкараоке-клубов. Ани Лорак в это время участвовала в фестивале "Жара",который проходил в Баку. Пару засняли на видео – они были изрядно навеселе,страстно обнимались. Зрители установили, что любовница Мурата – киевлянка ЯнаБеляева.Однако Беляева романтические отношения с Налчаджиоглуотрицала. По ее словам, она знакома с Муратом около трех лет, но никакой любвимежду ними нет – а на ролике не она, а совсем другая женщина.Тем не менее, на волне скандала вскрылись детали прошлогосупруга известной певицы. Выяснилось, что Налчаджиоглу никогда не владелсобственным бизнесом, все, что он имеет, получил благодаря женитьбе наКаролине. Утверждали даже, что Мурат увлекался наркотиками, пишет украинскоеиздание.