26 августа 2018 года Владимиро-Суздальский музей-заповедник присоединяется к Всероссийской акции «Ночь кино» и предлагает отправиться в мир музыки кино. В этот день в Музее хрусталя имени ..

26 августа 2018 года Владимиро-Суздальский музей-заповедник присоединяется к Всероссийской акции «Ночь кино» и предлагает отправиться в мир музыки кино. В этот день в Музее хрусталя имени Мальцовых выступят всемирно известный джазовый коллектив «Джаз-Пик» и пианист-виртуоз Сеня Сон.В ансамбле «Джаз-Пик» играют дети из разных городов России. Он был создан в 2000 году в Москве на базе Детской музыкальной школы имени А.Т. Гречанинова. Его основателем и руководителем является Петр Петрович Петрухин – выдающийся педагог в области начального и среднего музыкального образования, Лауреат Премии Президента РФ за работу с одарёнными детьми, Заслуженный работник культуры, Заслуженный артист РФ.Из ансамбля «Джаз-Пик» вышли многие известные инструменталисты и вокалисты. Многие из них являются гордостью лучших джаз-оркестров. Таких как: джаз-оркестр им. Олега Лундстрема, оркестр Игоря Бутмана, симфо-джаз-оркестр «Фонограф» п/у Сергея Жилина... Многие из участников «джазовой лаборатории» становились стипендиатами Международного благотворительного фонда «Новые имена».Ансамбль «Джаз-Пик» – победитель многих зарубежных фестивалей и конкурсов. Молодым и талантливым музыкантам из России аплодировали в Америке, Испании, Германии, Швейцарии, Нидерландах, Канаде, а также в ближнем зарубежье. С ансамблем выступали известные звёзды американского джаза и российские знаменитости – Георгий Гаранян, Игорь Бутман, Анатолий Кролл, Даниил Крамер. В 2000 году, по просьбе американского Президента Билла Клинтона, ансамбль «Джаз-Пик» выступил в Кремле.Еще одним подарком для гостей станет выступление пианиста-виртуоза Сени Сон. По многочисленным просьбам зрителей, российский пианист приедет в Гусь-Хрустальный уже во второй раз, по специальному приглашению Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Сеня Сон – российский пианист-виртуоз, лауреат международных конкурсов, композитор, профессор Барселонской академии музыки имени Пабло Казальса (Испания), приглашённый профессор Академии современной музыки в Вене (Австрия), в консерватории в Праге (Чехия). Его искусству рукоплещут Европа, Австралия, Америка... А чопорные англичане включили его имя в каталог 17 эксклюзивных пианистов!Имя этого уникального человека – Сеня Сон (Семен Авангардович Сон)! Он один из немногих музыкантов, кто блистательно соединяет классическую и современную музыку; по-своему пересматривает наследие венских классиков, переосмысливает гармонический язык сочинений Баха, Бетховена, Чайковского, Дворжака, Дебюсси... Трактовки исполняемых пианистом произведений покоряют своей глубиной и эмоциональной духовностью, яркой индивидуальностью и совершенством. Его стиль называется «New Model Classic», а сам композитор говорит: «Ноты – всего лишь модели!»Пианист окончил Российскую академию музыки им. Гнесиных и Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского по классу фортепиано и композиции. Является единственным учеником великого русского композитора Алемдара Караманова. Занимался и повышал своё мастерство у легендарных музыкантов ХХ столетия – Эмиля Гилельса, Татьяны Николаевой, Евгения Малинина, Генриха Литинского... В студенческие годы аккомпанировал великим певицам Заре Долухановой и Елене Образцовой.В разные периоды своей деятельности был музыкальным руководителем ансамблей Валерия Леонтьева, Валентины Легкоступовой, Аркадия Хоралова; аранжировщиком Государственного оркестра джазовой музыки п/у Олега Лундстрема; музыкальным и художественным руководителем рок-группы «Джокер».В 2003 г. у Сени Сон состоялся концерт в Лондоне, в Букингемском дворце для Королевы Елизаветы II. В том же году в швейцарском городе Монтрё он выступил с авторской программой «New model classic». В ней приняли участие Элтон Джон и Стинг (известные музыканты дали высочайшую оценку искусству Маэстро!).Сеня Сон сотрудничал с дирижерами Владимиром Спиваковым, Теодором Курентзисом, Эдуардом Гулбисом, с Мадридским камерным оркестром имени Королевы Софии и другими лучшими симфоническими оркестрами мира.В антологии «Выдающиеся люди мира» о нем сказано: «Игра Сени Сон – всегда событие, собирающее полные залы влюблённых поклонников. Искусство этого элитарного музыканта лечит от бездуховности».Начало концертной программы: в 17:00Цена билета: 400 рублей.