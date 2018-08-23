Очевидцы сняли на видео последствия ДТП на МКАде в районе Строгина: грузовик потерял управление, сшиб две легковых машины, следующие в том же направлении, налетел на бетонные ограждения и застрял на них.

На МКАДе в районе Строгина сегодняшним утром, 23 августа, грузовик потерял управление, сшиб две легковых машины, следующие в том же направлении, налетел на бетонные ограждения и застрял на них.По три полосы с каждой стороны кольцевой автодороги были перекрыты, и образовались длинные пробки.В настоящее время заторы сохранились, хотя, как пишут пользователи социальных сетей, все последствия аварии были устранены.