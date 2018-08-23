Злоумышленники под предлогом заключения договоров займа и последующей выплаты процентов похитили денежные средства у 51 потерпевшего...

«Следственным управлением УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело по факту мошенничества под видом заключения с гражданами договоров займа денежных средств под высокие проценты», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.Установлено, что в период с марта 2013 года по май 2015 года, находясь в арендуемых офисных помещениях, расположенных на Угрешской улице, генеральный директор и главный бухгалтер одной из коммерческих организаций совместно с соучастниками под предлогом заключения договоров займа и последующей выплаты процентов по ним похитили денежные средства у 51 потерпевшего, причинив последним ущерб на общую сумму более 38 млн рублей. Деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество», которые соединены в одно производство.Осенью 2017 года были задержаны руководители компании – 45-летний житель столицы и 41-летняя жительница Подмосковья.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции произведено более 70 выемок, а также более 10 обысков в офисных помещениях и жилищах предполагаемых участников группы, в результате которых обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность задержанных, а также проведены почерковедческие и бухгалтерская судебные экспертизы.В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Люблинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28