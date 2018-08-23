Начали стройку с провала. Из-за строительства нового многоквартирного дома на улице Чайковского обвалился грунт. В котлован съехал забор, который отделял стройку от улицы, а также часть сараев соседних домов. Вдобавок, местные жители остались без водоснабжения из-за того, что при раскопках рабочие задели городские коммуникации. Кто будет отвечать за нарушения? Расскажем далее.

Начали стройку с провала. Из-за строительства нового многоквартирного дома на улице Чайковского обвалился грунт. В котлован съехал забор, который отделял стройку от улицы, а также часть сараев соседних домов. Вдобавок, местные жители остались без водоснабжения из-за того, что при раскопках рабочие задели городские коммуникации. Кто будет отвечать за нарушения? Расскажем далее.(ул. Чайковского)Нина Васильевна показывает, ходить по этой улице теперь опасно для жизни. Асфальт того и гляди уйдет из под ног. Эти кадры владимирцы снимали несколько дней назад. На новой стройке почти в самом центре города обвалился грунт. В котлован утащило листы строительного ограждения, часть старых сараев и ворота, которые жители поставили на въезде во двор.Нина Васильевна, житель дома № 9 ул. Ново-Ямская: "У нас вот здесь ворота были, и все туда обвалились. Вон сколько у нас обвалилось. И вот до сих пор висит. Вот неизвестно, они ссыпят песком, а все высыпется!"Сегодня рабочие наспех приколачивают обратно железные листы. На камеры реагируют агрессивно и даже пытаются мешать съемкам. От любых комментариев оказываются, и немудрено. Стройка только началась, а тут происшествие за происшествием. Сразу после обвала на раскопках повредили городские коммуникации. В результате котлован залило водой. Уже несколько дней рабочие водоканала пытаются восстановить водоснабжение."Работы-то ведете из-за стройки? - "Из-за этой что ли? Наверно, да. Тут же другую трубу прокладывали. Она что-то рухнула у них", - "Много было чего?" - "Да нет. 5 метров трубы рухнули, да и все".Наталья Ивановна, житель дома № 9 ул. Ново-Ямская: "Подходила. Вода там, такая глубина, я вообще высоты боюсь. А тут вот по стеночке ходила этого дома".На дверях соседних домов объявления - воды сегодня не будет до 14:00. И так уже третий день, жалуются жители 9 дома по Ново-Ямской. Сначала грохот стройки, потом обвалы и потоп. Люди просто боятся за свою жизнь. Попасть в дом можно только по этой дороге. От стены дома до котлована всего пара метров. Если обрушение произойдет еще раз, вместе с асфальтом в яму затянет и весь дом.Нина Васильевна, житель дома № 9 ул. Ново-Ямская: "Это строит Москва. Будет офисный дом - 11 этажей", - "Ну и как вы к этому относитесь?" - "Мы ругались, писали заявление! А они не слушают! Мы говорим, у нас здесь на болоте, было раньше болото! А они: " У нас все будет тихо, все нормально, ничего не случится!"Кто занимается возведением высотки напротив Казанской церкви? На объекте нет никакой справочной информации. Департамент строительства уточняет: работы ведет ООО "ГИМ" - компания, действительно, московская. Строить будет многоэтажный квартирный дом. И публичные слушания, якобы, по этому проекту проводились в июне этого года. Но дозвониться по московским номерам фирмы невозможно. Весь рабочий день в компании не берут трубку. Тем не менее, в Водоканале нас заверили, все финансовые затраты, связанные с повреждением водопровода лягут именно на плечи застройщика.Алексей Ситников, и. о зам. гендиректора по производству МУП Владимирводоканал: "В откосе, который сполз, находился наш муниципальный водопровод. Восстановить его работоспособность уже не представлялось возможным, было принято решение о строительстве альтернативной новой водопроводной линии, взамен выведенной из эксплуатации. Сегодня, соответственно, третий день, мы закончили врезать новый участок и восстановили благоустройство".Будет ли наказан застройщик за провал грунта? Жители утверждают, обрушение случилось из-за некачественных работ, сваи, которые вбили рабочие в котлован уже покосились. Но надзирают или нет ответственные лица за тем, что творится в нескольких метрах от площади Победы - неизвестно. Прокомментировать ситуацию в Госстройнадзоре сегодня не смогли.