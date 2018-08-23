35-летняя Джейд Болдуин из графства Эссекс начала страдать от необъяснимого зуда в ногах. Через два года ей поставили диагноз лимфома Ходжкина.

35-летняяДжейд Болдуин из графства Эссекс начала страдать от необъяснимого зуда в ногах.Через два года ей поставили диагноз "лимфома Ходжкина".По словам женщины, она расчесывала ноги докрови. Также британка постоянно испытывала упадок сил.При этом у Джейн не было традиционныхсимптомов онкологического заболевания. У нее не были увеличены и болезненнылимфоузлы в подмышках, в паху или на шее. Поэтому к медикам Болдуин необращалась.В ноябре 2016 года женщина попала в больницу всвязи с затрудненным дыханием. Тогда ей прописали антибиотики для борьбы синфекцией. Через два месяца у пациентки опухли лимфатические узлы, передает TheDaily Mail.В феврале 2017 года Джейн сообщили, что у неечетвертая стадия рака лимфатической системы.Нетрадиционные симптомызатруднили постановку диагноза. Сейчас у женщины метастазы в легких, печени, позвоночнике и другихорганах.Ранее врачи назвалисимптомы, по которым можно определить развитие онкологического заболевания.Заметив хотя бы один из них, надо срочно пройти обследование. Это ощущениедискомфорта в области, где расположен пораженный орган, постоянная слабость, быстраяпотеря веса, ухудшающееся состояние волос и кожи.