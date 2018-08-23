35-летняя
Джейд Болдуин из графства Эссекс начала страдать от необъяснимого зуда в ногах.
Через два года ей поставили диагноз лимфома Ходжкина.
35-летняя
Джейд Болдуин из графства Эссекс начала страдать от необъяснимого зуда в ногах.
Через два года ей поставили диагноз "лимфома Ходжкина".
По словам женщины, она расчесывала ноги до
крови. Также британка постоянно испытывала упадок сил.
При этом у Джейн не было традиционных
симптомов онкологического заболевания. У нее не были увеличены и болезненны
лимфоузлы в подмышках, в паху или на шее. Поэтому к медикам Болдуин не
обращалась.
В ноябре 2016 года женщина попала в больницу в
связи с затрудненным дыханием. Тогда ей прописали антибиотики для борьбы с
инфекцией. Через два месяца у пациентки опухли лимфатические узлы, передает The
Daily Mail.
В феврале 2017 года Джейн сообщили, что у нее
четвертая стадия рака лимфатической системы.
Нетрадиционные симптомы
затруднили постановку диагноза. Сейчас у женщины метастазы в легких, печени, позвоночнике и других
органах.
Ранее врачи назвали
симптомы, по которым можно определить развитие онкологического заболевания.
Заметив хотя бы один из них, надо срочно пройти обследование. Это ощущение
дискомфорта в области, где расположен пораженный орган, постоянная слабость, быстрая
потеря веса, ухудшающееся состояние волос и кожи.