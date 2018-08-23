Из строящегося дома юноша похитил арбалет стоимостью 100 тысяч рублей.

Следственным отделением ОМВД России по Меленковскому району возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).17 августа текущего года в дежурную часть полиции поступило заявление от 37-летнего жителя города Москва о краже арбалета стоимостью 100 тысяч рублей из его дома, строящегося в одной из деревень Меленковского района.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к совершению преступления причастен несовершеннолетний житель этой же деревни.Юноша сознался в содеянном. Выяснилось, что накануне подросток помогал соседке. На участке женщины строился еще один дом – родственника, проживающего в Москве. Воспользовавшись тем, что дверь строящегося дома была открыта, несовершеннолетний, заглянув внутрь, увидел полиэтиленовый мешок с арбалетом внутри. Чтобы остаться незамеченным, юноша вернулся за находкой поздно вечером.По словам фигуранта, арбалет он похитил ради интереса. Похищенное местный житель добровольно выдал сотрудникам полиции.Расследование уголовного дела продолжается.