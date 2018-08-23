Владимиро-Суздальский музей-заповедник присоединяется к Всероссийской акции «Ночь кино» и предлагает 25 августа 2018 года отправиться в «русский Голливуд» – Суздаль, чтобы почувствовать ..

Владимиро-Суздальский музей-заповедник присоединяется к Всероссийской акции «Ночь кино» и предлагает 25 августа 2018 года отправиться в «русский Голливуд» – Суздаль, чтобы почувствовать себя настоящим киногероем! Сотрудники музея, приглашенные артисты и коллективы создадут в этот вечер атмосферу волшебного мира по имени «синема».Подарком для гостей «Ночи кино» станет приезд заслуженных артистов РФ Ольги Анохиной и Владимира Горюшина, играющих на сцене старейшего театра Москвы - Государственного академического театра имени Моссовета. В Трапезной палате Суздальского кремля в 18:00 они представят «Актерскую балладу» (сцены из профессиональной жизни гениев российского кино – Л. Гайдая, С. Бондарчука, Н. Михалкова, А. Кончаловского и других).Ольга Анохина – российская актриса театра и кино, одна из ведущих актрис Театра имени Моссовета, театральный режиссер, сценарист, заслуженная артистка РФ (2014 г.) Героиням Ольги Анохиной всегда хочется верить. Они убедительны и притягательны вне зависимости от главной или эпизодической роли. Критики называют Ольгу «крепкой и настоящей» актрисой современности.Владимир Горюшин – актер Театра имени Моссовета, заслуженный артист РФ (2004 г.). Его талант «высвечивается» как в экранизациях русской классики, так и в современных сериалах. Всегда и во всем – абсолютно достоверен! Блестящий мастер эпизода! Актер от Бога!В «Актерской балладе» артисты играют шутя и шутят играючи. Приходите – не пожалеете!Для любителей путешествий организуется автобусно-пешеходная экскурсия «Суздаль в кино». Сеансы в 17:30 и 19:10. Сбор группы у Спасо-Евфимиева монастыря (билеты продаются в музейной кассе). Гид расскажет, как в Суздале снимались знаменитые киношедевры: «Женитьба Бальзаминова», «Метель», «Тема», «Царь»...На территории Суздальского кремля, на площадке возле Никольской церкви с 16:00 до 18:00 пройдет музыкальная вечеринка «КиноПати» с исполнением песен и музыки из кинофильмов. Здесь каждый участник сможет проявить артистические способности и показать свои импровизации. В программе выступят участники «Клуба авторской песни».Киноночь без фильма – как праздник без друзей! В 20:00 в Трапезной палате Суздальского кремля покажут фильм режиссера Екатерины Цветковой «Три песни о жемчужине». Лента завоевала «Золотой Диплом» на Международном кинофестивале «Золотой Витязь» в Севастополе, а также первое место на МКФ «Свет миру» в Ярославле. По приглашению Павла Лунгина, «Три песни о жемчужине» приняли участие в программе «специальный показ» на МКФ «Зеркало» имени Андрея Тарковского.В 21:00 «Киноцентр» г. Владимира в партнерстве с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником устроят показ кинофильма «Последний богатырь» (комедия, 2017 год). Экраном для показа послужит внешняя северо-западная стена Архиерейских палат в Кремле.В фильме снимались: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Евгений Дятлов. Это история о том, как обычный парень Иван по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство – неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил.Стоимость билетов на мероприятия «Ночи кино - 2018»:- экскурсия «Суздаль в кино» – 150 р.- «КиноПати», показ фильма «Последний богатырь» – 50 р.- концертная программа «Актерская баллада» – 500 р.