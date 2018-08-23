Ночь кино во Владимире. Наш город вновь присоединится к всероссийской акции. Открытые вечерние кинопоказы будут организованы на 27 площадках региона, в том числе в областном центре.

Ночь кино во Владимире. Наш город вновь присоединится к всероссийской акции. Открытые вечерние кинопоказы будут организованы на 27 площадках региона, в том числе в областном центре. Фильмы для показа горожане выбирали сами: путем интернет-голосования. В результате, 25 августа можно будет бесплатно посмотреть киноленты "Танки", "Рубеж" и "Последний богатырь". Также будет организован процесс кинопроизводства – желающие смогут побыть актёрами, костюмерами, гримёрами и мультипликаторами. Начнется мероприятие в 16:00.