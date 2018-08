Разработчик Гильерме Рамбо опубликовал в своем Twitter обнаруженные им в программе Apple Xcode (используется в разработке приложений) сведения, раскрывающие, по его мнению, интересную информацию о новой модели iPhone.

Разработчик Гильерме Рамбо опубликовал в своем Twitter обнаруженные им в программе Apple Xcode (используется в разработке приложений) сведения, раскрывающие, по его мнению, интересную информацию о новой модели iPhone.Apple A10 processor, P3 display, same artwork subtype as iPhone 7. This matches what a next generation iPhone SE with iPhone 7 internals would look like. pic.twitter.com/R85I96Hksy— Guilherme Rambo (@_inside) 22 августа 2018 г.Речь идет о "младшей" и самой доступной из трех моделей, которые Apple, как ожидается, представит в начале осени (наиболее вероятной датой считается 12 сентября). У этого смартфона, как уже известно почти наверняка, будет "высокий" 6,1-дюймовый экран в стиле iPhone X с "челкой" и системой распознавания лица.Рамбо, проанализировав данные из Xcode, считает, что "бюджетный" iPhone станет идейным преемником компактного iPhone SE — тогда Apple по сути разместила "начинку" из iPhone 6s в компактном корпусе iPhone 5s. Что-то похожее произойдет и сейчас: предполагаемый "iPhone 9.7" (цифры — просто внутренний индекс модели) оснастят представленным в 2016-м процессором A10 из iPhone 10.”Утечка: "живые" фото новых iPhoneчитайте такжеТакже Рамбо отмечает, что у устройства будет качественный LCD-экран, поддерживающий цветовое пространство P3 (как, например, у iPhone 8). Ранее из других источников стало известно, что новый "бюджетный" iPhone будет выпускаться в нескольких ярких цветах и стоить 699 долларов — сумма не маленькая, но по сравнению с 1000 долларов за iPhone X или 1200 за его ожидаемую увеличенную версию (iPhone X Plus?) — довольно скромная.