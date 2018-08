Nvidia поделилась некоторыми подробностями относительно новой линейки видеокарт GeForce RTX 2000, представленной в понедельник. В компании говорят, что флагманская модель — RTX 2080 — в обычных играх показывает на 50% большую производительность, чем GTX 1080.

Nvidia поделилась некоторыми подробностями относительно новой линейки видеокарт GeForce RTX 2000, представленной в понедельник. В компании говорят, что флагманская модель — RTX 2080 — в обычных играх показывает на 50% большую производительность, чем GTX 1080.В серию RTX 2000 входят три модели: RTX 2070, RTX 2080 и RTX 2080 Ti. По словам представителей Nvidia, новейшая серия показывает "6-кратный рост производительности в сравнении с графическими картами предыдущего поколения".Самой многообещающей возможностью новинок является поддержка трассировки лучей в режиме реального времени — метода, обеспечивающего в играх "живой" рендеринг прозрачных поверхностей и объектов, правдоподобрых теней, преломлений, реалистичных отражений и других видеоэффектов, близких к кинематографическим. Техника требует больших вычислительных затрат, поскольку система выстраивает изображение посредством создания сотен тысяч виртуальных лучей.Преимущество в рендеринге получат не только будущие, но и уже вышедшие игры, которые не поддерживают трассировку лучей, уточнили в Nvidia. Такие игры, как PUBG, Shadow of the Tomb Raider, Hitman 2, Wolfenstein II и Shadow of War в 4K-разрешении на компьютере с RTX 2080 будут работать на 50% быстрее. Более того, Call of Duty WW2, Destiny 2, Far Cry 5 и Battlefield 1 можно будет запустить в 4K со скоростью 60 кадров в секунду.В PUBG, Shadow of the Tomb Raider и Final Fantasy XV графическая производительность прирастет на 75% за счет технологии Deep Learning Super-Sampling (DLSS), которая подключает к алгоритмам рендеринга новые ядра Turing, глубокое обучение и искусственный интеллект.∎Nvidia показала RTX 2080: самую мощную видеокарту для игр читайте такжеВ Россию новинки начнут поставлять 20 сентября. GeForce RTX 2070 Founders Edition оценили в 47 990 рублей, RTX 2080 Founders Edition — в 63 990 рублей, а RTX 2080 Ti Founders Edition — в 95 990 рублей.