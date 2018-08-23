Настя Волочкова наслаждалась отдыхом на греческом острове Корфу. Яхты, шпагаты, монахи, голые телеса – все, как любит балерина. Но сладкой неге пришел конец.

Настя Волочкова наслаждалась отдыхом на греческом острове Корфу. Яхты, шпагаты, монахи, голые телеса – все, как любит балерина. Но сладкой неге пришел конец."Я обожаю лето, солнце, море, позитив, – рассказала балерина. – Как оказалось, море не безопасно. Сначала меня укусила 🐝 пчела.И была на нее аллергия. А вчера, плавая в море, я ударилась стопой о большой камень камень, с морскими ежами.Я знала, что их тут много и плавала, не становясь на дно. Ударившись и подплывая к берегу, я думала: только бы не ежи! А, увидев стопу, я испугалась! Она вся была в иголках черных!"Нога артистки опухла. Потребовалась срочная госпитализация. "И 2,5 часа часа врач вытаскивал 20 иголок! Мне еще повезло, что сразу обратились за помощью. Повезло и в том, что я не наступала на пятку и шла на полупальцах. Это свойственно в моей профессии. Доктор оказался таким позитивным, что, не смотря на боль во время этой процедуры, после мы с ним даже потанцевали в кабинете".Слава богу, опасность миновала и заражения крови не случилось. "Все плохое позади и я на позитиве! Вновь сегодня загорала и плавала. Но с перевязанной ножкой. Без приключений я просто не умею", – сообщали танцовщица на своей странице в Инстаграме. Красочный рассказ она дополнила жуткими снимками покалеченной ноги с бинтами и пластырями."Добрые" поклонники артистки, увидев снимки, пишут: "Анастасия, обратите внимание на суставы пальцев ног, у вас началась первая стадия артрита", "Глядя на фото, не спасли полупальцы – пятке то тоже досталось", "Как жаль, что тебя не съел акула","Нельзя же только сидеть на шпагате все время на всех фото и выставлять ноги в пластыре".