Экс-представитель Украины в Совете ООН по правам человека Владимир Василенко заявил, что с момента передачи Крыма от РСФСР в УССР полуостров использовали как рычаг давления на страну. По его словам, Михаил Горбачев мог разделить Украину на три республики.

Экс-представитель Украины в Совете ООН по правамчеловека Владимир Василенко заявил, что с момента передачи Крыма от РСФСР вУССР полуостров использовали как рычаг давления на страну. По его словам, Михаил Горбачев мог разделить Украину на три республики.Василенкоотметил, что Крым в 1954 году передали Украине, так как он якобы находился вполном упадке. Бывший дипломат полагает, что в Кремле решили, что УССР сможет справитьсяс полуостровом."Россияиспользовала все рычаги, чтобы остановить движение Украины к независимости.Одним из таких рычагов был как раз надуманный крымский вопрос", –цитирует Василенко "Обозреватель". Он напомнил,что сначала все требовалиавтономии Крыма."При этом Горбачев откровенносказал Кравчуку во время этих переговоров: "Ты давай, подписывай союзныйдоговор, а то мы сделаем так, что будет две, а то и три Украины", —рассказал Василенко. Также он добавил, что первомупрезиденту Украины Леониду Кравчуку пришлось согласиться с таким решением вопроса.РанееКиев придумал план по возвращению Крыма к концу2019 года. Мечтамив соцсетях поделился экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. Документ якобы былразработан постпредом президента Украины Петра Порошенко в Крыму БорисомБабиным и одобрен 20 июня. По этому плану Украина хочет собратьи представить "доказательства нарушения прав человека в Крыму", найтиулики против России для подкрепления исков в Международный уголовныйсуд и т.д.