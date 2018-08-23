Экс-представитель Украины в Совете ООН по правам
человека Владимир Василенко заявил, что с момента передачи Крыма от РСФСР в
УССР полуостров использовали как рычаг давления на страну. По его словам, Михаил Горбачев мог разделить Украину на три республики.
Экс-представитель Украины в Совете ООН по правам
человека Владимир Василенко заявил, что с момента передачи Крыма от РСФСР в
УССР полуостров использовали как рычаг давления на страну. По его словам, Михаил Горбачев мог разделить Украину на три республики.
Василенко
отметил, что Крым в 1954 году передали Украине, так как он якобы находился в
полном упадке. Бывший дипломат полагает, что в Кремле решили, что УССР сможет справиться
с полуостровом.
"Россия
использовала все рычаги, чтобы остановить движение Украины к независимости.
Одним из таких рычагов был как раз надуманный крымский вопрос", –
цитирует Василенко "Обозреватель". Он напомнил,
что сначала все требовали
автономии Крыма.
"При этом Горбачев откровенно
сказал Кравчуку во время этих переговоров: "Ты давай, подписывай союзный
договор, а то мы сделаем так, что будет две, а то и три Украины", —
рассказал Василенко. Также он добавил, что первому
президенту Украины Леониду Кравчуку пришлось согласиться с таким решением вопроса.
Ранее
Киев придумал план по возвращению Крыма к концу
2019 года. Мечтами
в соцсетях поделился экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. Документ якобы был
разработан постпредом президента Украины Петра Порошенко в Крыму Борисом
Бабиным и одобрен 20 июня. По этому плану Украина хочет собрать
и представить "доказательства нарушения прав человека в Крыму", найти
улики против России для подкрепления исков в Международный уголовный
суд и т.д.