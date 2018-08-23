Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения...

В связи с проведением 26 августа 2018 года спортивного праздника «Полумарафон «Лужники» с 7.00 до 13.30 будет ограничено движение транспорта по улицам Лужники, Москворецкой, Балчуг и Болотной, Васильевскому спуску, Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской, Космодамианской, Шлюзовой и Софийской набережным, а также Большому Москворецкому мосту и Фалеевскому переулку.Госавтоинспекция г. Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81