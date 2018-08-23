Злоумышленник ввел в заблуждение пожилую женщину и убедил ее снять со счета более 450 тысяч рублей...

«Оперуполномоченные Отдела уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержали 33-летнего приезжего, подозреваемого в краже денежных средств у пожилой женщины», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ОМВД России по Пресненскому району поступило сообщение о краже. Сотрудники полиции установили, что к 79-летней пенсионерке, проживающей в Студенецком переулке, на улице подошел незнакомец, и сообщил, что он приезжий, а ее старые знакомые по работе порекомендовали ему попроситься к ней погостить. На другой день он убедил пожилую москвичку снять с банковского счета деньги и одолжить их ему якобы на научную работу. Злоумышленник вместе с пожилой женщиной направился в банк. Пенсионерка представила мужчину сотрудникам банка как своего родственника и, ссылаясь на то, что ей самой трудно, попросила, чтобы он заполнил необходимые документы и получил деньги. Гость столицы забрал денежные средства и скрылся. Материальный ущерб составил более 450 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Горчакова сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 33-летнего приезжего мужчину. Установлено, что злоумышленник случайно узнал имя пожилой женщины и воспользовался этим для совершения противоправного деяния. Часть похищенных денег изъята, остальные он потратил по своему усмотрению.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60