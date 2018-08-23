Туристка из России пожаловалась на фекальный отдых в Крыму. Девушка побывала в Феодосии, слегла в местную больницу с отравлением и испытала на себе все прелести лечения там.

Туристка из России пожаловалась на "фекальный отдых" в Крыму. Девушкапобывала в Феодосии, слегла в местную больницу с отравлением и испытала на себевсе прелести лечения там.Своей историей Галина Траоре поделилась на странице всоцсети. После купания в море, она попала в больницу с отравлением, где местныежители рассказали, что прямо на пляж туда выходит канализация и там нельзя купаться."Пляж Феодосии – это бухта, в которойнакапливается и концентрируется вся зараза. Одна капля такой морской водывызывает уже через 2-3 часа сильную рвоту и диарею", – утверждает Галина.В больнице, пишет девушка, нет душа, а шторы висят наржавых скрепках. "Кровь из пальца, врач высасывал своим усатым ртом, черезстеклянную трубку, и выдувал ее в пробирку. Неужели, у них нет даже резиновойгруши, для этой процедуры?!" – возмутилась туристка."Срам! Я в шоке. Это Ад, в котором мы провели 3 суток,но капельницы, действительно, волшебным образом, ставят деток на ноги. Я нехочу сказать, что врачи плохие, нет. Они спасают жизни – факт. Но на такомуровне медицина не должна находиться", – заканчивает свой гневный пост девушка.При этом она не приводит никаких документальныхсвидетельств – фото или видео в сообщении отсутствуют. Можно усомниться вчасти ее рассказа, особенно касающегося пребывания в больнице. Некоторые пользователи Сети и вовсе предположили, что все ужасы были описаны туристкой исключительно в рамках попытки хоть как-то отвратить многочисленных украинских отдыхающих от поездки на российский полуостров.Но про грязное море в Крыму говорили даже врачи. Инфраструктура полуостроваэтим летом не справляется с наплывом отдыхающих. По словам медиков, вода уберегов превратилась в "фекальный бульон".Какписал недавно хирург Герман Пятов, жалобы туристов принимают массовый характер.Причина инфекционных болезней – попавшая в глаза или случайно проглоченнаяморская вода.