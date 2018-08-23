Туристка из России пожаловалась на фекальный отдых в Крыму. Девушка
побывала в Феодосии, слегла в местную больницу с отравлением и испытала на себе
все прелести лечения там.
Туристка из России пожаловалась на "фекальный отдых" в Крыму. Девушка
побывала в Феодосии, слегла в местную больницу с отравлением и испытала на себе
все прелести лечения там.
Своей историей Галина Траоре поделилась на странице в
соцсети. После купания в море, она попала в больницу с отравлением, где местные
жители рассказали, что прямо на пляж туда выходит канализация и там нельзя купаться.
"Пляж Феодосии – это бухта, в которой
накапливается и концентрируется вся зараза. Одна капля такой морской воды
вызывает уже через 2-3 часа сильную рвоту и диарею", – утверждает Галина.
В больнице, пишет девушка, нет душа, а шторы висят на
ржавых скрепках. "Кровь из пальца, врач высасывал своим усатым ртом, через
стеклянную трубку, и выдувал ее в пробирку. Неужели, у них нет даже резиновой
груши, для этой процедуры?!" – возмутилась туристка.
"Срам! Я в шоке. Это Ад, в котором мы провели 3 суток,
но капельницы, действительно, волшебным образом, ставят деток на ноги. Я не
хочу сказать, что врачи плохие, нет. Они спасают жизни – факт. Но на таком
уровне медицина не должна находиться", – заканчивает свой гневный пост девушка.
При этом она не приводит никаких документальных
свидетельств – фото или видео в сообщении отсутствуют. Можно усомниться в
части ее рассказа, особенно касающегося пребывания в больнице. Некоторые пользователи Сети и вовсе предположили, что все ужасы были описаны туристкой исключительно в рамках попытки хоть как-то отвратить многочисленных украинских отдыхающих от поездки на российский полуостров.
Но про грязное море в Крыму говорили даже врачи. Инфраструктура полуострова
этим летом не справляется с наплывом отдыхающих. По словам медиков, вода у
берегов превратилась в "фекальный бульон".
Как
писал недавно хирург Герман Пятов, жалобы туристов принимают массовый характер.
Причина инфекционных болезней – попавшая в глаза или случайно проглоченная
морская вода.