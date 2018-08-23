Всего в Ивановской области 1 сентября, в День знаний, откроют почти 3 сотни школ, часть из которых будут работать в 2 смены.

Всего в Ивановской области 1 сентября, в День знаний, откроют почти 3 сотни школ, часть из которых будут работать в 2 смены.«Всего о приёмке в новом учебном году заявили 273 общеобразовательных учреждения. Все школы региона приняли региональные и муниципальные приёмочные комиссии. С 1 сентября учиться придут более 99 тысяч школьников: это на 2 тысячи больше, чем в прошлом году», - сообщила начальник департамента образования Ивановской области Ольга Антонова.В 2 смены в регионе будут работать 56 школ в 14 муниципальных образованиях. А это значит, что для односменного режима работы школ области необходимо дополнительно создать более 9 тысяч мест.Как сообщила Ольга Антонова, сейчас строят школу в посёлках Савино и Каминское Родниковского района. Однако это мало обнадёживающий факт, так как всем известно, что сроки строительства и той, и другой школ сорваны. Когда объекты будут готовы, можно только гадать.В утешение можно добавить, что регион, как заверяют чиновники, и в дальнейшем будет участвовать в федеральной программе по строительству новых школ.По-настоящему позитивной выглядит на этом фоне новость о том, что за счёт средств Резервного фонда Президента РФ отремонтировали лицей им. Фурманова в Кинешме. Он откроет свои двери 1 сентября. К слову, школьники во время ремонта обучались во вторую смену в другой школе города.В новом учебном году в Ивановской области откроют 300 школьных маршрутов. Планируется, что отвозить-привозить более 4-х тысяч сельских школьников будут 165 автобусов. По словам Ольги Антоновой, в регионе, тем не менее, остро стоит вопрос обновления парка школьных автобусов. К 1 сентября новые автобусы на школьных маршрутах появятся в Тейковском, Фурмановском, Шуйском, Ивановском районах.Как заверил врио губернатора Ивановской области, заявку на транспорт направили, и до конца года школьные автобусы, которые купят на деньги федерального бюджета, поступят в регион.КомментарийВрио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский:«Школы области активно закупают новые учебники. В этом году норматив денег на одного учащегося увеличен в разы, со 186 до 752 рублей. Сделали это, прежде всего, для того, чтобы обеспечить доступность учебников для учащихся».СправкаДля школ Юрьевецкого, Пестяковского, Лухского, Кинешемского, Заволжского и Комсомольского районов выделили дополнительные деньги на укрепление материально-технической базы.Дополнительно из федерального бюджета в рамках проекта «Детский спорт» на совершенствование спортивной инфраструктуры в сельские школы привлекли 17,8 млн руб. На них ремонтируют спортивные залы 5 сельских школ. Новое спортивное оборудование поставят ещё на 5 школьных спортивных площадках.89% школ, по новым требованиям федерального законодательства, подготовили паспорта безопасности, в которых прописаны основные характеристики учебных заведений: состояние пожарной сигнализации, тревожной кнопки и т.д. Остальные завершат работу к 1 сентября.Сейчас в общеобразовательных учреждениях области свободны 332 педагогические ставки. Особенно ощущается нехватка учителей начальных классов, английского и русского языков, математики и физкультуры.