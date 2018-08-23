Младшая сестра погибшей певицы Жанны Фриске – Наталья решилась на
отчаянный шаг. Девушка рискнула лечь на стол хирурга, чтобы снова начать нормально
дышать.
Младшая сестра погибшей певицы Жанны Фриске – Наталья решилась на
отчаянный шаг. Девушка рискнула лечь на стол хирурга, чтобы снова начать нормально
дышать.
Наталья поведала, что несколько лет назад сделала ринопластику,
так как у нее была искривлена перегородка в носу. Родственница звезды не могла
нормально дышать, что сказывалось на здоровье.
"У меня был сломан нос. Он был искривлен, дыхание
затруднено... Чтобы все это поправить, я сделала ринопластику. Я вообще
положительно отношусь к пластической хирургии, если все в меру или вынужденно,
как это было у меня", – сообщила Фриске в Stories своего Instagram.
Девушка также опубликовала жуткий кадр, на котором она запечатлена после хирургического вмешательства. Родственница звезды фотографирует
себя в машине. Нос Натальи перебинтован, а поверх повязки надета медицинская маска,
скрывающая синяки и отеки.
Хирург исправил перегородку, и немного изменил форму носа. Он
стал ровнее и тоньше. Отметим, что Фриске повезло попасть к настоящему профессионалу.
Изменения во внешности были настолько минимальны, что никто их даже не заметил
– все выглядит максимально естественно и натурально.
Отметим, что Наталья в данный момент вместе с мужем временно
живет в Шри-Ланке. Чета каждый год посещает это островное государство. Девушка
в восторге от живописной природы и местных жителей. Фриске проведет на берегу
Индийского океана три месяца.
Отметим, что на райском курорте сестра погибшей звезды не
перестает работать – Фриске-младшая косметолог. Накануне отъезда Наталья объявила в
своем микроблоге, что набирает клиентов среди русскоговорящих жителей Шри-Ланки
на архитектуру бровей и покраску хной.