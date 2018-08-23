Младшая сестра погибшей певицы Жанны Фриске – Наталья решилась на отчаянный шаг. Девушка рискнула лечь на стол хирурга, чтобы снова начать нормально дышать.

Младшая сестра погибшей певицы Жанны Фриске – Наталья решилась наотчаянный шаг. Девушка рискнула лечь на стол хирурга, чтобы снова начать нормальнодышать.Наталья поведала, что несколько лет назад сделала ринопластику,так как у нее была искривлена перегородка в носу. Родственница звезды не могланормально дышать, что сказывалось на здоровье."У меня был сломан нос. Он был искривлен, дыханиезатруднено... Чтобы все это поправить, я сделала ринопластику. Я вообщеположительно отношусь к пластической хирургии, если все в меру или вынужденно,как это было у меня", – сообщила Фриске в Stories своего Instagram.Девушка также опубликовала жуткий кадр, на котором она запечатлена после хирургического вмешательства. Родственница звезды фотографируетсебя в машине. Нос Натальи перебинтован, а поверх повязки надета медицинская маска,скрывающая синяки и отеки.Хирург исправил перегородку, и немного изменил форму носа. Онстал ровнее и тоньше. Отметим, что Фриске повезло попасть к настоящему профессионалу.Изменения во внешности были настолько минимальны, что никто их даже не заметил– все выглядит максимально естественно и натурально.Отметим, что Наталья в данный момент вместе с мужем временноживет в Шри-Ланке. Чета каждый год посещает это островное государство. Девушкав восторге от живописной природы и местных жителей. Фриске проведет на берегуИндийского океана три месяца.Отметим, что на райском курорте сестра погибшей звезды неперестает работать – Фриске-младшая косметолог. Накануне отъезда Наталья объявила всвоем микроблоге, что набирает клиентов среди русскоговорящих жителей Шри-Ланкина архитектуру бровей и покраску хной.