Недавние заявления депутата Верховной рады Игоря Мосийчука об уничтожении украинскими спецслужбами Крымского моста не остались без внимания в России. Комментаторы в социальных сетях с иронией восприняли слова одиозного парламентария, а кто-то даже объявил о розыске радикалов.

Недавние заявления депутата Верховной рады Игоря Мосийчука об уничтожении украинскими спецслужбами Крымского моста не остались без внимания в России. Комментаторы в социальных сетях с иронией восприняли слова одиозного парламентария, а кто-то даже объявил о розыске радикалов.По словам Мосийчука, Украина в деле уничтожения ненавистного ей Крымского моста должна сотрудничать с союзниками на Кавказе. Какими именно депутат не уточнил, но эксперты уже успели предположить, что речь может идти о членах террористического бандподполья, которые иногда совершают вылазки в регионе.Но помимо союзников на Кавказе депутат Верховной рады уповает на высшие силы, и на природную стихию. Словом, понесло парламентария так, что не остановить. Варианты уничтожения моста на Украине рассматривают разные – подрыв, нанесение авиационного удара.В социальных сетях феерические заявления Мосийчука оценили. Правда, исключительно как юмористические пассажи. Впрочем, заявления с Украины, в свете творящегося там бардака, серьезно уже мало кто воспринимает.Так, один из пользователей Twitter задается вопросом – а почему же парламентарий уповает на кого угодно вплоть до высших сил, а не на украинскую армию? Ее, кстати говоря, в Киеве считают сильнейшей в Европе. Видимо, она настолько "сильная", что доверять ей столь ответственное задание, как разрушение моста, ни в коем случае нельзя.Другие пользователи посчитали слова Мосийчука призывом к терроризму. "В Интерпол на него заяву кинуть", – предложил Злостный Падлокак. Некоторые комментаторы были более радикальны: "Призывающих к терроризму надо поставить к стенке. Для начала – в ООН. Потом де-факто, если не подействует", – полагает Александр Огурцов.Напомним, Крымский мост был открыт для движения транспорта 16 мая этого года. С того момента и по настоящий день по трассе проехали уже более двух миллионов автомобилей.В настоящее время продолжается строительство железнодорожной части переправы. Рабочие вбивают сваи, собирают металлоконструкции пролетов. Открытие железнодорожной части намечено на следующий год. Поезда свяжут Симферополь и другие крымские города с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью, Екатеринбургом.