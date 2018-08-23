Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Северного административного округа столицы задержали подозреваемого в совершении грабежа...
«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Северного административного округа столицы задержали 34-летнего жителя столицы, подозреваемого в совершении грабежа», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В отдел полиции обратился менеджер одной из продуктовых компаний и сообщил о том, что в Петровско-Разумовском проезде на него напали двое неизвестных, нанесли несколько ударов и похитили рюкзак с денежными средствами компании. Материальный ущерб составил 9,7 миллионов рублей.
Следствием УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан один из подозреваемых – ранее судимый за аналогичное преступление 34-летний москвич.
В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на розыск похищенного и задержание соучастников противоправного деяния.
Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк