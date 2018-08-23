Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Северного административного округа столицы задержали подозреваемого в совершении грабежа...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Северного административного округа столицы задержали 34-летнего жителя столицы, подозреваемого в совершении грабежа», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В отдел полиции обратился менеджер одной из продуктовых компаний и сообщил о том, что в Петровско-Разумовском проезде на него напали двое неизвестных, нанесли несколько ударов и похитили рюкзак с денежными средствами компании. Материальный ущерб составил 9,7 миллионов рублей.Следствием УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан один из подозреваемых – ранее судимый за аналогичное преступление 34-летний москвич.В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на розыск похищенного и задержание соучастников противоправного деяния.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк