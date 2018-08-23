Наставница шоу Танцы Татьяна Денисова возмутила поклонников неоднозначным поведением. Она разместила несколько странных постов на своей странице в Instagram.

Наставница шоу "Танцы" Татьяна Денисова возмутилапоклонников неоднозначным поведением. Она разместила несколько странных постовна своей странице в Instagram.Знаменитость попалав больницу в тяжелом состоянии. "38 лет, ребята…вчера почтиинсульт", – рассказала танцовщица. Также она опубликовала снимок вбольничной палате, а в подписи к снимку грубо послала своихпоклонников куда подальше."Я не поэт, но я скажу стихами-идите… мелкимишагами", – цитирует Денисову . "Пост о здоровье и любви к себе исключительно. Жалеть не надо.Просто о жизни", – написала она.Подписчики поступка танцовщицы не поняли. "Зачем посылать людей,которые вам ничего не сделали и желают вам добра?", "До чего же скверная женщина... яда внутри по горло", – выразили недоумение фолловеры.Но большинство поняли посыл Денисовой и поддержали ее."Иногда хочется все послать, это нормально", "Милая, держитесь", "Татьяна, вы такая женственная, приятно на вас смотреть,поправляйтесь пожалуйста", – написали поклонники в комментариях.Позже звезда ТНТ извиниласьперед поклонниками за свое поведение. Она записала видео с больничнойкойки, в котором попросила прощения за свои слова. Фанаты единогласно поддержали Татьяну Денисову.