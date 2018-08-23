Наставница шоу Танцы Татьяна Денисова возмутила
поклонников неоднозначным поведением. Она разместила несколько странных постов
на своей странице в Instagram.
Наставница шоу "Танцы" Татьяна Денисова возмутила
поклонников неоднозначным поведением. Она разместила несколько странных постов
на своей странице в Instagram.
Знаменитость попала
в больницу в тяжелом состоянии. "38 лет, ребята…вчера почти
инсульт", – рассказала танцовщица. Также она опубликовала снимок в
больничной палате, а в подписи к снимку грубо послала своих
поклонников куда подальше.
"Я не поэт, но я скажу стихами-идите… мелкими
шагами", – цитирует Денисову . "Пост о здоровье и любви к себе исключительно. Жалеть не надо.
Просто о жизни", – написала она.
Подписчики поступка танцовщицы не поняли. "Зачем посылать людей,
которые вам ничего не сделали и желают вам добра?", "До чего же скверная женщина... яда внутри по горло", – выразили недоумение фолловеры.
Но большинство поняли посыл Денисовой и поддержали ее.
"Иногда хочется все послать, это нормально", "Милая, держитесь", "Татьяна, вы такая женственная, приятно на вас смотреть,
поправляйтесь пожалуйста", – написали поклонники в комментариях.
Позже звезда ТНТ извинилась
перед поклонниками за свое поведение. Она записала видео с больничной
койки, в котором попросила прощения за свои слова. Фанаты единогласно поддержали Татьяну Денисову.