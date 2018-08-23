Фотографии певца Макса Барских в обнаженном виде попали в
Сеть. Снимки артиста в одной майке были сделаны до начала его музыкальной
карьеры.
Фотографии певца Макса Барских в обнаженном виде попали в
Сеть. Снимки артиста в одной майке были сделаны до начала его музыкальной
карьеры.
28-летний исполнитель "Туманов" заснят в одной майке. Макс позировал на типичной
"советской" кухне. Автор фотосессии не подписался – но, судя по
всему, это снимки из прошлой жизни артиста.
Источники издания рассказали, что Макс Барских позировал известному
украинскому режиссеру и клипмейкеру. По их данным, автор фотографий – бывший
муж известной ведущей.
Макс Барских провел детство в украинском Херсоне, оттуда
уехал в Киев поступать в Академию эстрадного и циркового искусства. В 2008 году
Макс участвовал в украинской "Фабрике звезд" вместе с Региной
Тодоренко.