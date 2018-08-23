Фотографии певца Макса Барских в обнаженном виде попали в Сеть. Снимки артиста в одной майке были сделаны до начала его музыкальной карьеры.

Фотографии певца Макса Барских в обнаженном виде попали вСеть. Снимки артиста в одной майке были сделаны до начала его музыкальнойкарьеры.28-летний исполнитель "Туманов" заснят в одной майке. Макс позировал на типичной"советской" кухне. Автор фотосессии не подписался – но, судя повсему, это снимки из прошлой жизни артиста.Источники издания рассказали, что Макс Барских позировал известномуукраинскому режиссеру и клипмейкеру. По их данным, автор фотографий – бывшиймуж известной ведущей.Макс Барских провел детство в украинском Херсоне, оттудауехал в Киев поступать в Академию эстрадного и циркового искусства. В 2008 годуМакс участвовал в украинской "Фабрике звезд" вместе с РегинойТодоренко.