Украинским политикам посоветовали не хвастаться предстоящим смотром военной техники в честь Дня независимости, а провести гей-парад. Он точно вызовет землетрясение в Кремле. Правда, от смеха.

Украинским политикам посоветовали не хвастатьсяпредстоящим смотром военной техники в честь Дня независимости, а провестигей-парад. Он точно вызовет землетрясение в Кремле. Правда, от смеха.Петр Порошенко и его команда продолжают смешить весьмир. С приходом к власти шоколадного короля на Украине, мечтающей стать частьютолерантной Европы, только и разговоров о защите прав сексуальных меньшинств.В перерывах между ними украинские политики нахваливаютсвою армию и мощное оружие. Вот и народный депутат Олег Барна пообещал землетрясениев Кремле после завтрашнего парада в честь Дня независимости."Я думаю, что марш наших военных и грохот нашейбронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле", – сказалдепутат. Украинский юмор оценили российские эксперты. Президент Центраэтнических и международных исследований Антон Бредихин сказал, что скоро он станет самым крутым вмире, а депутаты Верховной рады получат вместе с корочкой народного избранникастатус народного артиста Украины."Заявление о землетрясении в Кремле не выдерживаетникакой критики. Может, по майдану пройдут "киборги", еле унесшие ноги изДонецкого аэропорта? Или разбитые под Иловайском? А гей-парад, учитываяевропейские ценности, не пройдет вместе с военным? Тогда точно в Москве будетземлетрясение, от смеха", – сказал политолог в интервью .В Госдуме тоже назвали бредомзаявление украинского депутата о землетрясении в России из-за военного парада вКиеве и посоветовали поднять вопрос создания пунктов материально-техническогообеспечения по пути следования техники к месту проведения парада, поскольку онаимеет свойство в силу неполадок останавливаться.Напомним, что накануне, 22 августа во время генеральнойрепетиции парада в центре Киева произошло ДТП – танк протаранил военныйгрузовик, а тремя днями ранее установка "Бук" въехала в здание бизнес-центра. Посчастливой случайности никто не пострадал в результате этих двух происшествий.