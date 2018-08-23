Украинским политикам посоветовали не хвастаться
предстоящим смотром военной техники в честь Дня независимости, а провести
гей-парад. Он точно вызовет землетрясение в Кремле. Правда, от смеха.
Украинским политикам посоветовали не хвастаться
предстоящим смотром военной техники в честь Дня независимости, а провести
гей-парад. Он точно вызовет землетрясение в Кремле. Правда, от смеха.
Петр Порошенко и его команда продолжают смешить весь
мир. С приходом к власти шоколадного короля на Украине, мечтающей стать частью
толерантной Европы, только и разговоров о защите прав сексуальных меньшинств.
В перерывах между ними украинские политики нахваливают
свою армию и мощное оружие. Вот и народный депутат Олег Барна пообещал землетрясение
в Кремле после завтрашнего парада в честь Дня независимости.
"Я думаю, что марш наших военных и грохот нашей
бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле", – сказал
депутат. Украинский юмор оценили российские эксперты. Президент Центра
этнических и международных исследований Антон Бредихин сказал, что скоро он станет самым крутым в
мире, а депутаты Верховной рады получат вместе с корочкой народного избранника
статус народного артиста Украины.
"Заявление о землетрясении в Кремле не выдерживает
никакой критики. Может, по майдану пройдут "киборги", еле унесшие ноги из
Донецкого аэропорта? Или разбитые под Иловайском? А гей-парад, учитывая
европейские ценности, не пройдет вместе с военным? Тогда точно в Москве будет
землетрясение, от смеха", – сказал политолог в интервью .
В Госдуме тоже назвали бредом
заявление украинского депутата о землетрясении в России из-за военного парада в
Киеве и посоветовали поднять вопрос создания пунктов материально-технического
обеспечения по пути следования техники к месту проведения парада, поскольку она
имеет свойство в силу неполадок останавливаться.
Напомним, что накануне, 22 августа во время генеральной
репетиции парада в центре Киева произошло ДТП – танк протаранил военный
грузовик, а тремя днями ранее установка "Бук" въехала в здание бизнес-центра. По
счастливой случайности никто не пострадал в результате этих двух происшествий.