Премьер-министр России получил травму во время занятий спортом. Этим и объясняется отсутствие Дмитрия Медведева на публичных мероприятиях, заявили в Белом доме.

Премьер-министр России получил травму во время занятийспортом. Этим и объясняется отсутствие Дмитрия Медведева на публичныхмероприятиях, заявили в Белом доме.Какую именно травму получил Дмитрий Медведев, вправительстве не уточняют – как и то, каким именно спортом занимался российскийпремьер. Однако в пресс-службе подтвердили, что его участие в публичныхмероприятиях пока не планируется."Травма, полученная во время занятий спортом, непозволяет премьеру проводить публичные мероприятия", – сообщилипредставители кабмина агентству "Интерфакс".В последние дни СМИ взволновало неожиданное исчезновениепремьер-министра. Отмечалось, что в последний раз Медведев появлялся на публике14 августа, во время встречи с врио губернатора Новосибирской области АндреемТравниковым. А заседание правительства премьер провел 3-го числа. ОбычноМедведев собирает кабмин по четвергам – но ни 16, ни 23 августа это мероприятиене состоялось.Напомним, похожая ситуация была весной 2017 года. ТогдаДмитрий Медведев так же неожиданно исчез из поля зрения общественности. Какпозже выяснилось, причиной недельного отсутствия премьера стал грипп. ПрезидентВладимир Путин шутливо пожурил министров за то, что они "не уберегли"председателя правительства.Отметим, что отсутствие на публичных мероприятиях не помешало ДмитриюМедведеву направить поздравительную телеграмму жителям Курской области. Премьер-министрРоссии назвал победу в Курской битве переломным моментом в историичеловечества. В поздравительной телеграмме в связи с 75-летием победы всражении он подчеркнул, что день 23 августа 1943 года стал переломным моментомв истории человечества.