У престарелой супруги шоумена Гогена Солнцева Екатерины Терешкович появилась безумная идея стать еще желаннее для избранника. Ради этого она даже готова рискнуть жизнью.

У престарелой супруги шоуменаГогена Солнцева Екатерины Терешкович появилась безумная идея стать еще желаннее для избранника. Ради этого она даже готова рискнуть жизнью.Катюша, как нежно называетшоуменпенсионерку-жену, планирует увеличить грудь. Она все уши прожужжала Гогену,умоляя отпустить ее на операцию.Солнцев пока не дал разрешения.Конечно, идея "тюнинговать" зазнобу ему очень импонирует, но тратитьсяприжимистый шоумен особо не хочет, да и жалко будет супругу, если она раньше времени на тот светотправится из-за наркоза, привязался ведь уже.Колеблющийся Солнцев решилспросить совета у поклонников в Сети. "Пока отдыхаем, у Кати рот незакрывается. Уже неделю вынашивает план по увеличению груди 🤓. Я честно в замешательстве 🤷🏼‍♂️Советанам дайте. Вредно или нет? 🤔 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Гоген в своем Instagram.Почитатели одиозной четы были прямолинейныи честны. Екатерине предложили пересмотреть приоритеты и вместо силиконовойгруди сделать круговую подтяжку лица, да и только в том случае, если она небоится умереть на столе хирурга. Были среди комментаторов и те, кто заявил, чтоКатюша и так прекрасна, а Гоген хочет просто свести старуху-жену в могилу."Может лучше потратитьденьги и силы на подтяжку лица?", "Лицо пусть поправит!!!!!", "Пожалейстарушку, не надо операций", "Катька что-то опухшаяя.. или отекшая..бьешь поди ее", "Бабушка приходит к доктору :доктор у меня грудь нестоит!? доктор : наклонитесь.та наклонилась спрашивает:стоит? Та:-да) ну воттак и ходите)))", "Зачем не нужна не какая операция она прекрасновыглядит для семидесяти пяти летной старухи 😂👍", "Ни один вменяемый доктор в ее возрасте такуюоперацию делать не будет, ноги ваша Катя протянет от наркоза", "Делайте.но для начала думаю ,надо начать с волос и лица,а то какая то несуразицаполучится,лицо бабушки а грудь девушки", "Захочешь утопить, не получится. Сиськи недадут.Так, что сам думай", "А она не помрет??? Лучше пусть мешки над глазамиуберет", – откликнулись на запрос интернет-обыватели.